Vācijā govīm māca iet uz tualeti. Eksperimenta rezultāti ir pārsteidzoši

Kad govis dodas nokārtoties kur pagadās, to urīnā esošais amonijs reaģē ar augsni, veidojot slāpekļa oksīda gāzi, kurai ir siltumnīcas efekts.



Lauksaimniecībā audzētie mājlopi veido aptuveni 10 procentus no visām gāzēm, kas atmosfērā izplūst cilvēku darbības rezultātā un veicina globālo sasilšanu.

Eksperimentā piedalījās 16 govis, kurām institūtam piederošajā eksperimentālajā saimniecībā tika aprīkota tualete, kam dots nosaukums "MooLoo" (Angliksi Loo nozīmē tualete).



Nokārtojoties šajā speciāli ierīkotajā tualetē, urīns tika nogādāts pārstrādei.



Govis rindas kārtībā veda uz tualeti, kur tām deva kārumus, ja viņas urinēja. Pēc tam zinātnieki pētīja dzīvnieku turpmāko uzvedību.



Ja govs devās uz tualetei, kad tai bija nepieciešamība, viņa vēlreiz saņēma kārumu, bet ja darīja to citā vietā - trīs sekundes tika aplieta ar ūdeni. Eksperimenta pēdējā posmā tika palielināts attālums no aploka līdz tualetei.



Pēc desmit dienu apmācībām 11 no 16 govīm 75% gadījumu sāka apmeklēt tualeti pašas, būdamas sapratīgākas par cilvēku mazuļiem.



"Viņas ļoti ātri adaptējās, pēc 15 līdz 20 urinēšanas reizēm," sacīja Jaunzēlandes bioloģe Lindsija Metjūsa no Oklendas universitātes, kura arī piedalījās pētījumā.



Zinātnieki lēš, ka šādu tualešu masveida ieviešana palīdzētu savākt līdz 80% govs urīna un par 56% samazināt amonjaka izdalīšanos atmosfērā, nemaz nerunājot par to, ka dzīvnieki tīrā vidē jutīsies labāk.