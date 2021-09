Sirdi plosoši kadri ar, iespējams, vientuļāko zobenvali pasaulē, kas mēģina izkļūt no voljēra

Viņa ir pārdzīvojusi savus draugus un pat savus bērnus. Septembra sākumā soctīklos parādījās kadri ar viņas izmisumu, un daudzi nosaukuši Kisku par vientuļāko zobenvali pasaulē.



Video redzams, ka dzīvnieks sit savu galvu pret nožogojumu. Video ir tikai 16 sekundes garš, bet ar to pietiek, lai izjustu visas dzīvnieka sāpes.

Zobenvaļu mātīte, kura aplokā viena dzīvo jau 10 gadus, izmisīgi centās izkļūt no baseina. (Foto: Ekrānuzņēmums)

"Video tika nofilmēts 2021.gada 4.septembrī. Aktīvisti, kuri iestājas pret nebrīvi, ienāca "Marineland" un vēroja, kā Kiska, kura ir pēdējais parkā izdzīvojušais zobenvalis, dauzīja galvu pret sienu. Lūdzu noskaties video un dalieties ar to. Šai nežēlībai būtu jābeidzas. #Brīvību Kiskai," rakstīja viens no aktīvistiem Fils Demers.



Agrāk Fils Demers strādāja parkā, bet pēc tam darbu pameta, bet šobrīd cenšas panākt Kiskas atbrīvošanu, jo viņai dzīve vientulībā ir īstas mocības. Zobenvaļi ir sociāli dzīvnieki, bet izolāciju viņus ietekmē tikpat postoši kā cilvēkus. Cits aktīvists Robs Lots paziņoja, ka dzīvnieks sāk kaitēt sev, un šī uzvedība ir tiešas sekas tam, ka tas dzīvo nebrīvē prom no saviem sugas brāļiem.



"Hronisks stress var apdraudēt nebrīvē turēto zobenvaļu imūnsistēmu un fizioloģiju, izraisot slimības un dažreiz pat nāvi. Kiska atrodas parkā kopš 2011.gada, un viņai trūkst visu sociālo kultūras aspektu, ko viņa varētu piedzīvot savvaļā. Zobenvaļi, tāpat kā visi vaļi un delfīni, ir ārkārtīgi nepiemēroti dzīvei nebrīvē," raksta Robs Lots.



Zobenvalis, pazīstams arī kā plēsoņdelfīns un nažspuras delfīns, ir lielākais delfīnu dzimtas zīdītājs. Tā ir vienīgā mūsdienās dzīvojošā zobenvaļu ģints suga. Zobenvalis apdzīvo visus pasaules okeānus, sākot ar polārajiem apgabaliem Arktikā un Antarktīdā un beidzot ar tropu jūrām. Tā kā Starptautiskajai dabas un dabas resursu aizsardzības savienībai trūkst datu par zobenvaļu kopējo izplatību, kā arī to sistemātika ir neskaidra, tad šai sugai nav piešķirts aizsardzības statuss. Kopumā pasaulē ir apmēram 50 000 zobenvaļu.