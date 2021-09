Izsoļu nams Vācijā pārdevis vēsturisku cepuri, nenojaušot, ka tā piederējusi Napoleonam

To iegādājies kāds mazs Honkongas izsoļu nams “Bonhams”, kas noskaidrojis, ka tā satur paša imperatora DNS pavedienus, vēsta “The Guardian”.

Patlaban vēsturiskā relikvija apskatāma Honkongā, tomēr drīzumā tā tiks nosūtīta uz Parīzi un tad Londonu, kur tā tiks izsolīta 27. oktobrī.

Šī brīža īpašnieks “Bonhams” vēsturisko cepuri, kas nereti redzama Napoleona attēlojumos, iegādājies no kāda neliela Vācijas izsoļu nama, kas nav pat nojautis, ka tā piederējusi slavenajam karavadonim.

Komentējot notikumu, “Bonhams” pārstāvis Saimons Kotls atzina, ka tā esot bijusi pavisam nejauša sagadīšanās.

Patreizējais cepures īpašnieks “Bonhams” kļuvis ieinteresēts par tās iegādi brīdī, kad sapratis, ka tai ir vairākas pazīmes, kas liecina, ka tā būtu varējusi piederēt Napoleonam. Pēc sākotnējās izpētes viņi sapratuši, ka tās dimensijas un datējums atbilst leģendārā imperatora cepurēm, stāstīja Kotls.

Pēcāk cepure tika pārbaudīta tuvāk, izmantojot dažādas metodes, tostarp elektronisko mikroskopiju.

“Cieši analizējot cepures sastāvu, tika atrasti pieci matiņi,” stāstīja izsoļu nama pārstāvis. “Pēc tam divi no tiem tika pētīti tuvāk, atklājot Napoleona DNS.”

Bonaparta cepures tuvplāns. (Foto: REUTERS/SCANPIX)

Šīs cepures stāsts ir ļoti atšķirīgs no citām, kas piederējušas Francijas imperatoram. Vairākas tikušas izsolītas, tomēr lielākā daļa no tām tikušas mantotas starp dižciltīgām ģimenēm, kas bijušas saistītas ar Napoleonu vai no kāda zaldāta, kas to paņēmis no cīņas lauka.

Aptuvenā relikvijas cena noteikta starp 100 un 150 tūkstošiem sterliņu mārciņu (117 un 175 tūkstošiem eiro). Kotls atzinis, ka šis cipars bijis piesardzīgs, jo tikai nesen ticis pierādīts, ka tā piederējusi Napoleonam.

Citas Napoleona cepures iepriekš pārdotas izsolēs pat par 1 miljonu sterliņu mārciņām (1,167 miljoniem eiro).