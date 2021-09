Lietuva sola nelegālajiem migrantiem nodrošināt siltas telpas

Vienlaikus viņa uzsvērusi, ka Lietuvai arī turpmāk ir jābūt gatavai "dažādām situācijām", tādēļ tiks meklētas papildu vietas migrantu izmitināšanai un atjaunots konkurss par moduļu mājiņu nomu un iegādi.

Kā ministre ceturtdien sacījusi žurnālistiem Medininku robežsardzes iecirknī, vispirms iecerēts pārcelt neaizsargātākās migrantu grupas, par kurām būs atbildīga Sociālās aizsardzības un nodarbinātības ministrija. Līdz 400 cilvēkiem plānots izmitināt Viļņas Naujininku mikrorajona naktspatversmē, savukārt Ruklas bēgļu uzņemšanas centrā, kur pašlaik dzīvo aptuveni 300 ārvalstnieku, tiks izmitināti kopskaitā 800 cilvēki.

Pēc tam tiks pārcelti pārējie nelegālie migranti, par ko atbildēs Valsts robežsardzes dienestam (VSAT) pakļautais Ārvalstnieku reģistrācijas centrs.

No Rūdninku poligona, kur pašlaik teltīs mitinās tikai vīrieši, paredzēts viņus pārvest uz bijušo Ķībartu labošanas iestādi, vēl daļu migrantu domāts pārcelt uz moduļu mājiņām Medininku robežsardzes skolas teritorijā vai uz Ārvalstnieku reģistrācijas centru Pabradē. Pirmajās divās vietās plānots izmitināt ne vairāk par 800 cilvēkiem katrā, trešajā, paplašinot Ārvalstnieku reģistrācijas centra pilsētiņu - līdz tūkstotim. Savukārt steigšus izveidotā migrantu izmitināšanas vieta Rūdninku poligonā tiks pārkārtota, ierīkojot tur moduļu mājiņas.

Ministre norādījusi, ka, atbrīvojot telpas robežsardzes iecirkņos, robežsargi atkal varēs atgriezties pie normāliem darba apstākļiem.

Pēc viņas teiktā, Lietuvai jau tagad jādomā arī par nākotni.

"Zinām, ka Baltkrievijas režīms ir neprognozējams. Nezinām, ko varam sagaidīt. Protams, mums izdevies situāciju pakļaut kontrolei, bet gatavojam plānus arī nākotnei, esam paredzējuši citus objektus, tiek izsludināts arī jauns konkurss, lai mums būtu provizoriski līgumi - es uzsveru, provizoriski, jo mēs neapņemamies visu šo pakalpojumu apjomu izmantot," stāstījusi Bilotaite.

VSAT vadītājs Rustams Ļubajevs žurnālistiem norādījis, ka pašlaik moduļu mājiņu pietiek visiem nelegālajiem migrantiem, bet ministres pieminētie nākotnes plāni paredz gatavošanos iespējamai krīzes situācijai, kad varētu nākties izmitināt līdz pat 40 000 migrantu, bet pagaidām šiem provizoriskajiem līgumiem nav paredzēts arī finansējums.

Viņš arī piebildis, ka pārcelšanās uz moduļu mājiņām un silts ēdiens pēc vairāku nedēļu dzīves teltīs pozitīvi ietekmē lielākās migrantu daļas noskaņojumu.

Sociālās aizsardzības un nodarbinātības ministres vietniece Justīna Jakštiene pastāstījusi, ka par neaizsargātām personām var uzskatīt apmēram pusi no visiem nelegālajiem migrantiem, kas ieradušies Lietuvā, tai skaitā aptuveni 1300 nepilngadīgos, no kuriem apmēram 500 ir bērni vecumā līdz deviņiem gadiem. Aptuveni 50 nepilngadīgie ieradušies vieni, bez tuviniekiem, tie lielākoties ir 16-17 gadus veci pusaudži. Ieradušās arī 22 topošās māmiņas, viena no viņām nesen dzemdējusi un kopā ar jaundzimušo tagad dzīvo Ārvalstnieku reģistrācijas centrā. Starp migrantiem ir arī nepilni divdesmit cilvēki ar īpašām vajadzībām.

26 Foto Kas šobrīd notiek uz Lietuvas un Baltkrievijas robežas +22 Skatīties vairāk

Kā ziņots, nelegālo migrantu plūsma pāri Lietuvas un Baltkrievijas robežai šovasar krasi pieauga, un kopš gada sākuma Lietuvā aizturēto nelegālo imigrantu kopskaits pārsniedzis 4100. Lielākā daļa no viņiem vēlas caur Lietuvu nokļūt Rietumeiropas valstīs.

Kopš 3. augusta saskaņā ar iekšlietu ministres rīkojumu Lietuvas robežsargi migrantiem liek doties atpakaļ.

6 Foto Lietuvas robežsargi cīnās ar imigrantu un kontrabandas plūdiem no Baltkrievijas +2 Skatīties vairāk