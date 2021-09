Helsinki (Foto: Sergi Reboredo / Alamy/ Vida Press)

Helsinku mērs grib ieviest pilsētā grandiozas pārmaiņas

Somijas galvaspilsētas Helsinku mērs ieteicis pilsētu padarīt angļu valodai draudzīgāku, raksta "The Guardian". Viņš norāda, ka daudzi augsti kvalificēti darbinieki no ārvalstīm izvairās no Somijas galvaspilsētas augsto valodas prasību dēļ.