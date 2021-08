Noziegums, kas satrieca Angliju. Bērnu vēža labdarības fonda vadītājs nogalina savu jauno draudzeni

Kaimiņi stāsta, ka 41 gadu vecajam Benam Grīnam bijusi virkne ar jaunām draudzenēm. Viņa ķermenis piektdien Northemptonšīrā tika atrasts līdzās 22 gadus vecajai mārketinga vadītājai Medijai Durdentai-Holambijai.



Policija Medijas nāvi traktējusi kā slepkavību un neuzskata, ka lietā būtu iesaistīts vēl kāds. Šobrīd policija iztaujā kaimiņus un pēta ierakstus no novērošanas kamerām.

22 gadus vecā Medija strādāja par mārketinga vadītāju un ar savu amatu ļoti lepojās. (Foto: Instagram)

Grīns bija "Team Mikayla" vēža labdarības fonda vadītājs, kā arī ieņēma “Alumasc Water Management Solutins” mārketinga direktora amatu.



Uzzinot par viņa nāvi, kaimiņi vīrieti raksturoja kā augstprātīgu un paziņoja, ka Medija bijusi pēdējā viņa jauno draudzeņu virknē.



Kaimiņiene, kura Grīnam dzīvoja līdzās 18 mēnešus medijam "The Sun" atklāja: "Pie viņa bieži nāca daudz jaunu sieviešu. Viņas bija līdzīgas Medijai. Visas bija vecumā no 22 līdz 30 gadiem. Viņam bija vismaz trīs draudzenes. Attiecības ilga apmēram sešus mēnešus un tad iepriekšējo draudzeni nomainīja jaunā."



Sieviete atklāja, ka vīrieti bijis grūti iepazīt un nodēvēja viņu par augstprātīgu. "Dažreiz es viņu pasveicināju, bet viņš pat neatbildēja. Viņš sveicināja manu vīru, bet ne mani. Viņš uz mani skatījās tā it kā sakot: "Kāpēc tu ar mani runā?"," atceras kaimiņiene.

Kāds vīrieša draugs atklāja, ka Bens un Medija kopā bijuši apmēram divus gadus un bijuši patiesi laimīgi. (Foto: Instagram)

Grīna nedzīvo ķermeni īsi pēc 13:00 atrada līdzās Medijai pēc tam, kad Northemptonšīras policija saņēma telefona zvanu saistībā ar kaimiņu bažām par jaunās sievietes labklājību. Policija uzskata, ka Medija tikusi nogalināta un nemeklē citus aizdomās turamos.



Kāds draugs medijam "The Sun" pastāstīja: "Bens un Medija bija kopā apmēram divus gadus un bija patiesi laimīgi. Viņi nesen bija ārzemēs, lai atpūstos un viņš tikko darbā saņēma paaugstinājumu."



"Viņiem viss bija kārtībā. Nespēju noticēt, ka Bens nogalināja Mediju un pēc tam atņēma sev dzīvību. Viņam nepietiktu dūšas. Es nezinu, kas notika, kas nogāja greizi, bet tas ir ļoti satraucoši," stāsta draugs.

"Bens bija labs puisis. Viņam bija bērni no iepriekšējām attiecībām, un viņi būs satriekti par tēva zaudējumu," viņš turpina.



Izmeklēšanu vadītāja un vecākā inspektore Nikola Meina paziņoja: "Šis gadījums ir ārkārtīgi traģisks un mūsu komanda pēdējo 48 stundu laikā ir smagi strādājusi, lai noskaidrotu lietas apstākļus, kas izraisīja šo divu cilvēku nāvi."



"Medija Durdenta-Holambija bija jauna sieviete, kurai priekšā bija gaiša nākotne. Mēs darām visu, lai viņas ģimene gūtu atbalstu un saņemtu atbildi uz jautājumiem par to, kāpēc viņa zaudējusi dzīvību. Izmeklēšana līdz šim nav atklājusi zināmus faktus par vardarbību ģimenē, taču mēs aicinām ikvienu, kam ir jelkāda informācija, kas, viņuprāt, ir svarīga izmeklēšanai, sazināties ar mums pēc iespējas ātrāk," paziņoja detektīve.

Medija strādāja par mārketinga vadītāju un ar savu amatu ļoti lepojās, vēsta "The Sun". Meitene kopš skolas laikiem nodarbojās ar dejošanu un to turpināja arī pēc universitātes beigšanas. Jaunai sievietei patika ceļot un baudīt brīvdienas kūrortā, viņa nelaida garām iespēju ballēties. Medija visu brīvo laiku pavadīja kopā ar ģimeni un draugiem, kuri, uzzinot briesmīgos jaunumus, bija satriekti.



"Mēs esam sagrauti, zaudējot mūsu Mediju – māsu, meitu, mazmeitu un radinieci. Mūsu sirdis ir salauztas, un mēs nezinām, kā bez viņas iedomāties savu dzīvi. Šoks un sāpes, ko mēs piedzīvojam, ir vienkārši nepanesamas. Viņa bija brīnišķīgs cilvēks gan iekšēji gan ārēji - laipna, jūtīga un gādīga," rakstīja Medijas vecāki.