Talibi nosoda ASV drona triecienu, kurā nogalināja "Islāma valsts" kaujiniekus

Oficiālais "Taliban" pārstāvis sakariem ar presi Zabihulla Mudžahids aģentūrai "Reuters" paziņojis, ka ASV bruņoto spēku rīcība bijusi "nepārprotams uzbrukums Afganistānas teritorijai".



Aģentūra "Reuters" vēsta, ka Mudžahids paziņojis to, ka talibi tuvākajās stundās plāno pilnībā pārņemt kontroli pār Kabulas lidostu. Viņš piebilda, ka grupējums izvērtē amatpersonas, kuras darbosies Afganistānas jaunajā valdībā, par kuru drīzumā tiks paziņots.



Tomēr neilgi pēc tam, kad aģentūra "Reuters" izplatīja Mudžahida paziņojumus, viņa "Twitter" kontā parādījās ieraksts: ""Reuters" mani intervēja un sagrozīja manus vārdus. Es aicinu medijus neuztvert tos nopietni."



Mudžahida paziņojumā nav norādīts, par kādu konkrēto "Reuters" izplatīto informāciju viņš izsakās.

28.augustā netālu no Kabulas lidostas atskanēja šavieni un gaisā bija jūtama asaru gāze. ASV brīdina, ka, tuvojoties civiliedzīvotāju evakuācijas un karaspēka izvešanas misijas beigām, pastāv liels risks ar vēl vairākiem teroristu pašnāvnieku sarīkotajiem teroraktiem.

Aculiecinieki aģentūrai "Reuters" vēstija, ka šāvienus ārpus lidostas raidījuši talibu kaujinieki, lai izklīdinātu cilvēku pūļus.

Jauns.lv jau vēstīja, ka teroristam pašnāvniekam ceturtdien uzspridzinoties pie Kabulas lidostas, tika nogalināti, saskaņā ar dažiem avotiem, vismaz 170 cilvēki, tostarp 13 ASV karavīri. Par uzbrukumu uzņēmās atbildību "Islāma valsts" vietējais atzars "Islāma valsts Horasānā".

Reaģējot uz sarīkoto teroraktu, ASV drona triecienā Afganistānā nogalinājusi teroristu grupējuma "Islāma valsts" divus augsta ranga kaujiniekus, no kuriem viens bijis "plānotājs". Trieciens noticis Nangarhāras provincē valsts austrumos. Nav informācijas, ka būtu upuri civiliedzīvotāju vidū, vēstīja Centrālās pavēlniecības paziņojumā.

Pentagons paziņo, ka no Afganistānas evakuēti 117 tūkstoši cilvēku

ASV Aizsardzības ministrijas pārstāvis Viljams Teilors atklājis, cik cilvēku kopš evakuācijas sākuma ir izvesti no Afganistānas.



"Mēs no Kabulas turpinām evakuēt apdraudētos ASV un afgāņu pilsoņus," viņš paziņoja. Teilors piebilda, ka sestdien lidmašīnā tika plānots sasēdināt 1,4 tūkstošus cilvēku.



„Mums ir iespēja transportēt evakuējamos cilvēkus militārajos reisos līdz pat pēdējam brīdim,” saka Teilors. ASV un citas Rietumu valstis evakuācija plāno pabeigt līdz 31. augustam.



Pēc Teilora teiktā izriet, ka kopš operācijas sākuma no Afganistānas ir izvesti vairāk nekā 117 tūkstoši cilvēku, no kuriem lielākā daļa ir civiliedzīvotāji.