"Mēs viņiem smaidām, jo esam ļoti nobijušies" - kāda šobrīd ir dzīve Afganistānā

"Meduza" apkopojusi Afganistānas iedzīvotāju liecības par to, kāda ir dzīve pirmajās dienās talibu pārvaldītajā valstī. Par Kabulas ieņemšanu talibi paziņoja 15. augustā. Rietumu valstis evakuēja savu vēstniecību darbiniekus, bet tūkstošiem afgāņu centās iekļūt jebkādā lidmašīnā, kas izlidoja no Kabulas.

Daudzi no viņiem strādāja rietumu valdību labā un tagad baidās no talibu atriebības, pastāstījis britu organizācijas darbinieku viesnīcas vadītājs Afganistānā Muhameds.

Muhameds sacīja, ka pie viņa mājās viņa prombūtnes laikā kratīšanu veikuši nezināmi bruņoti cilvēki. Muhameda prasība pēc britu vīzas netika apstiprināta, jo tiešā veidā britu valdības labā viņš nestrādāja.

Indijas pilsoņi tiek evakuēti no Afganistānas. (Foto: AFP/Scanpix)

Britu valdība ar izbraukšanu no valsts palīdzējusi tiem afgāņiem, kuri sadarbojās ar britu karavīriem no NATO misijām. Afganistānas Nacionālās asamblejas apakšējās palātas deputātei un vienai no nedaudzajām sievietēm valsts politikā Marjamai Sulaimanhilai izdevās no valsts aizlidot.

Viņa žurnālistiem pastāstīja, ka visu lidojuma laiku raudājusi: "Šodien bija briesmīgākā diena manā mūžā. Mēs atstājām savus pazīstamos briesmās."

Talibu līderi centušies pārliecināt Afganistānas iedzīvotājus, ka viņi negrasās sākt masu represijas un atriebties tiem, kuri strādājuši rietumu valstu vai viņu sabiedroto labā. Viens no "Taliban" līderiem Haibatuls Ahundzada pat piesauca talibus izturēties pret sagrābto pilsētu iedzīvotājiem "žēlsirdīgi".

"Taliban" kaujinieks Kabulā. (Foto: EPA/Scanpix)

Dažās Afganistānas pilsētās (ieņemtas vēl pirms Kabulas), jaunā vara centusies ieviest mierīgu dzīvi. Pilsētu Kundūza "Taliban" spēki sagrāba 8. augustā. Jau nākošajā dienā pilsētai bija jauns mērs, viens no talibu komandieriem Guls Muhameds Elias, savā reportāžā vēstīja "The New York Times".

Pirmā lieta, ko centies sakārtot jaunais mērs, bija pilsētas infrastruktūra, taču nācies saskarties ar kadru trūkumu – darbinieki vienkārši bija noslēpušies mājās un baidījās atgriezties darbā.

Tad Eliasam nācās darbiniekus izsaukt uz sarunu, apgalvojot, ka "Taliban" īstenos džihādu tikai pret "ārvalstu iebrucējiem". Jaunais mērs saviem pārbiedētajiem padotajiem pat iedevis savu privāto telefona numuru, aicinot sūdzēties viņam privāti gadījumā, ja rodas kādas problēmas ar "Taliban" kaujiniekiem.

Tie, kuri atgriezās darbā, atzinās, ka darīja to tikai baiļu dēļ: "Mēs smaidām viņiem, jo esam ļoti nobijušies un nezinām, kas būs tālāk. Iekšēji mēs esam ļoti nelaimīgi," "The New York Times" pastāstījis viens no pilsētas dienestu darbiniekiem, vēloties palikt anonīms.

Līdzīga situācija ir arī Kabulā, ziņo "The Guardian" korespondents, kurš atrodas pilsētā. Žurnālisti stāsta, ka sievietes tagad neiziet uz ielas bez vīrieša klātbūtnes.

Afgāņu skolnieces 17. augustā. (Foto: AFP/Scanpix)

Anonīmā vēstulē, kas iesūtīta avīzes redakcijai, viena no iedzīvotājām skaidro, ka attieksme pret sievietēm pilsētā izmainījusies uzreiz pēc pirmo talibu ierašanās Kabulā.

Piemēram, taksometru vadītāji vienkārši atsakās vest sievietes. Daudzas afgāņu sievietes cenšas nodrošināties ar burku – tradicionālo sieviešu apģērbu, kas pilnībā nosedz ķermeni un seju.

Tomēr "The Guardian" atzīmē, ka pilsētā ir burku deficīts, jo sievietēm tā nebija jānēsā kopš 2001. gada, kad talibi atstāja Kabulu.

"Man burka vienmēr bija verdzības simbols. Tajā es jūtos kā putns būrī, nekad nevarēju iedomāties, ka man ko tādu nāksies nēsāt. Bet, lai glābtu savu dzīvību, acīmredzot, nāksies," izdevumam sacīja kāda afgāņu sieviete.