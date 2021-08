Talibu neieņemta Afganistānā palikusi vairs tikai viena lielā pilsēta

Līdz ar to no lielajām valsts pilsētām neieņemta palikusi vienīgi galvaspilsēta Kabula, kas pēc Džalālābādas krišanas tagad bloķēta arī no austrumiem.

Džalālābādā talibi iegājuši bez kaujām, apliecinājuši iedzīvotāji un amatpersonas. Lēmums nepretoties pieņemts, lai novērstu civiliedzīvotāju upurus.

Sestdien talibi ieņēma lielāko pilsētu Afganistānas ziemeļos, Balhas provinces galvaspilsētu Mazārešarīfu.

Kopš pagājušās nedēļas talibi ieņēmuši lielāko daļu valsts teritorijas. Džalālābādas un Mazārešarīfas zaudēšana ir liels trieciens Afganistānas prezidenta Ašrafa Gani valdībai, kurai tādējādi atlicis maz izvēles iespēju - gatavoties asiņainai kaujai par galvaspilsētu vai padoties.

Sestdien Gani televīzijas uzrunā vērsās pie nācijas, paziņojot, ka galvenā prioritāte ir no jauna mobilizēt valsts drošības un aizsardzības spēkus, kamēr tiek meklēts politisks krīzes risinājums.

Kauju dēļ mājas bijuši spiesti pamest simtiem tūkstoši cilvēku, un pēdējās dienās bēgļi pārpludinājuši Kabulu, kur viņi ierīko apmetnes parkos un citās publiskās vietās.