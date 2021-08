Par to, atsaucoties uz pirmajiem pētījumu rezultātiem, paziņojušas abas kompānijas. Antivielu līmenis pēc trešās potes cilvēkiem vecumā no 18 līdz 55 gadiem pieaudzis piecas reizes, grupā no 65 līdz 85 gadiem – 11 reižu. Turklāt lēciens varot būt pat simtkāršs.

Pētījumā piedalījās 23 cilvēki, un rezultāti vēl nav publicēti zinātniskajos izdevumos. Kompānijas sola drīzumā nodot atklātībai precīzākus datus un dažu nedēļu laikā iesniegt tos ASV Pārtikas un zāļu pārvaldei, Eiropas Zāļu aģentūrai un citām uzraugošajām iestādēm.

Tikmēr cits pētījums liecina, ka pusgada laikā pēc otrās devas "Pfizer/BioNTech" vakcīnas efektivitāte no 96% kritusies līdz 84%, kas varētu liecināt par trešās potes nepieciešamību.

Žurnālā "Nature" publicēts pētījums liecina, ka "Pfizer/BioNTech" vakcīna sargā arī no delta varianta. Tiesa, Izraēlas dati rāda 64% efektivitāti, un trešā deva varētu būt tieši laikā. Mierinājumam – par 93% vakcīna sargā no saslimšanas ar smagām sekām, un arī Latvijā pat ar mūsu zemo vakcinācijas līmeni (ap 36%) kovida pacientu skaits slimnīcās no vairākiem simtiem ir noslīdējis līdz dažiem desmitiem – vismaz pagaidām.

Britu pētījums ir vēl optimistiskāks – "Public Health England" vēsta par 94% efektivitāti pret smagu saslimšanu pēc pirmās devas un 96% pēc otrās. "AstraZeneca" gadījumā – attiecīgi 71 un 92 procenti.

Pētījums Kanādā atklājis, ka "Moderna" vakcīna no delta varianta nodrošina 72% aizsardzību 14 dienas pēc pirmās devas. Datu par otro devu pagaidām nav. Arī par "Johnson & Johnson" vakcīnu precīzu datu vēl nav.

"Pfizer/BioNTech" jau izstrādā vakcīnu tieši pret delta variantu, un augustā jāsākas klīniskajiem izmēģinājumiem. Mierinājumam – ir hipotēze, ka līdzīgi saaukstēšanās vīrusiem SARS-CoV-2 sāks mutēt lēnāk, līdzko samazināsies saslimstības līmenis. Tas iespējams, ja ievērojama daļa kļūs imūni, pateicoties vakcinācijai vai izslimošanai, "Deutsche Welle" skaidro Berlīnes klīnikas "Charité" Virusoloģijas institūta pētījumu vadītājs Jans Felikss Drekslers.