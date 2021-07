Lietuvā pie Baltkrievijas robežas aizturēts vēl 131 nelegālais imigrants

Kā norādīts paziņojumā, Druskininku pašvaldībā divi cilvēki no aizturētās 17 irākiešu grupas metušies bēgt, robežsargi ar suni viņus panākuši, bet viens no irākiešiem mēģinājis sunim spert un suns viņam aizstāvoties viegli iekodis. Abus vīrus, kuri vēl aizvien nav paklausījuši norādījumiem, robežsargi nogāzuši zemē un saslēguši roku dzelžos. Sakostais ārvalstnieks no mediķu palīdzības atteicies.

Šobrīd aizturētajiem migrantiem tiek veikti Covid-19 testi un līdz rezultātu saņemšanai viņi tiks izolēti. Par tiem ieceļotājiem, kuri lūguši patvērumu, informēts Lietuvas Migrācijas departaments, kas izskatīs viņu pieteikumus.

Aizvadītās diennakts laikā divos robežsardzes iecirkņos izcēlušies konflikti starp ārvalstniekiem, kas pagaidām tur izmitināti.

Vienā gadījumā starp 40 nelegālajiem migrantiem, kas nometināti angārā iecirkņa teritorijā, izraisījies konflikts, kura iemesls saskaņā ar sākotnējo informāciju saistīts ar reliģiskām un kultūras atšķirību radītām domstarpībām. Nomierināt strīdniekus palīgā atsteigušies kolēģi arī no kaimiņu iecirkņiem.

Kā atzinis VSAT pārstāvis Ģiedrjus Mišutis, paredzams, ka nākotnē šādi konflikti var izraisīties biežāk, tādēļ liela nozīme būs preventīvai migrantu uzraudzībai, lai strīdi nepāraugtu nopietnākos incidentos.

Savukārt otrā iecirknī strīdā bijuši iesaistīti apmēram 60 cilvēki, kas pauduši neapmierinātību ar to, kā viņi sagrupēti pa teltīm.

Kā ziņots, nelegālo migrantu plūsma pāri Lietuvas un Baltkrievijas robežai pēdējā laikā krasi pieaug. Kopš šā gada sākuma aizturēto nelegālo imigrantu kopskaits sasniedzis 2730 - 34 reizes vairāk nekā visa pagājušā gada laikā.

Jūlijā vien konstatēti 2070 nelikumīgi robežas šķērsošanas gadījumi, kamēr jūnijā - 473 šādi gadījumi, maijā - 77, aprīlī - 70, bet martā - tikai astoņi. Lielākā daļa nelegālo migrantu vēlas caur Lietuvu nokļūt Rietumeiropas valstīs.

Lietuvas amatpersonas uzskata, ka Baltkrievijas režīms apzināti veicina migrantu plūsmu pāri abu valstu robežai.

Migrācijas krīzes dēļ Lietuvā ir izsludināts ārkārtējais stāvoklis.