"Ja viņiem būs vajadzīga palīdzība, mēs viņiem šo palīdzību sniegsim, bet ne vairs par brīvu," viņš izteicies intervijā "Sky News Arabia" televīzijai, kuru citē Baltkrievijas valsts ziņu aģentūra BelTA.

Lietuvas amatpersonas uzskata, ka Baltkrievijas režīms apzināti veicina migrantu plūsmu pāri abu valstu robežai. Lietuvas Seims pagājušajā nedēļā pieņēma rezolūciju, kurā pieaugušo nelegālo migrāciju atzina par hibrīdagresiju, norādot, ka nedraudzīgas valstis organizē nelegālas trešo valstu pilsoņu plūsmas pāri robežai nolūkā destabilizēt situāciju Lietuvā.

Iepriekš Lukašenko saistībā ar jaunajām Eiropas Savienības sankcijām paziņoja, ka Baltkrievija vairs neaizsargās Eiropu no nelegālajiem imigrantiem, narkotiku tirdzniecības un kontrabandas.

Kā viņš tagad apgalvojis minētajā intervijā, Lietuvā darbojoties "noziedzīgi grupējumi, kuri organizē nelegālo migrantu pārvešanu pāri robežai", taču varasiestādes izliekoties to neredzam, bet apsūdzot krīzē Baltkrieviju un tādējādi cenšoties slēpt patiesību.

Lukašenko izteicies, ka rietumvalstis noteikušas Minskai sankcijas, cenšoties "nosmacēt Baltkrieviju".

Pēc viņa sacītā robežkontrole, tai skaitā nelegālās migrācijas, narkotiku un ieroču kontrabandas apkarošana, izmaksā dārgi.

"Ja gribat, lai mēs jums šai ziņā palīdzētu, nevajag mums uzmest kaklā cilpu," paziņojis Baltkrievijas līderis.

Lietuvas ārlietu ministrs Gabrieļus Landsberģis, vērtējot Lukašenko izteikumus, tos nosaucis par šantāžu.

"Tā nav palīdzība, tā ir šantāža. No teroristiska režīma neko citu arī nevaram sagaidīt. Atbilde ir vienkārša - ja Minska arī turpmāk nemitēsies vest migrantus, Lietuva rosinās jaunas sankcijas," teikts ministra komentārā, ko ziņu aģentūrai BNS atsūtījusi viņa preses sekretāre Vītaute Šmaižīte.

Saskaņā ar 18.jūlija datiem kopš gada sākuma Lietuvā pāri Baltkrievijas robežai nelegāli mēģinājuši iekļūt 2096 migranti - 26 reizes vairāk nekā visa 2020.gada laikā. Jūlijā vien Lietuvas robežsargi aizturējuši 1435 migrantus, jūnijā - 473, maijā - 77, aprīlī - 70 un martā - astoņus.

Vairāk nekā puse - 1098 - aizturēto ir Irākas pilsoņi vai par tādiem uzdevušies. Aizturēto skaitā ir arī 179 migranti no Kongo, 121 - no Kamerūnas, 78 - no Gvinejas, 74 - no Irānas, pa 69 - no Sīrijas un Afganistānas, 68 - no Krievijas, pārējie ieradušies vēl no vairākām citām valstīm. Lielākā daļa cauri Lietuvai gribējuši doties tālāk uz Rietumeiropas valstīm.