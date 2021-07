Darbinieki izdzirdēja svešinieces izmisīgos kliedzienus, taču viņi nespēja saprast, no kurienes tie nāk. Lai noskaidrotu sievietes atrašanās vietu, viņiem vajadzēja apmēram pusstundu, vēsta "The Sun".

Sprauga starp abām ēkām bija aptuveni 20 centimetri. (Foto: Ekrānuzņēmums)

Lai sievieti atbrīvotu, glābējiem vienā no betona sienām nācās izzāģēt caurumu. Pēc cietušās atbrīvošanas, viņa nekavējoties tika nodota mediķu aprūpē.



Joprojām nav skaidrs, kā sieviete nokļuva šajās lamātās. Glābēji pieļauj, ka viņa starp ēkām varēja iespiesties no sāniem, vai arī nokrist no augšpuses. Nav skaidrs, kādos apstākļos tas noticis.