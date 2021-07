Talibi uzbrukuši Bādgīsas provinces galvaspilsētai

Provinces policijas priekšnieks ziņu aģentūrai DPA sacīja, ka viņš un viņa vīri cenšas aizsargātu policijas iecirkņus un gubernatora mītni no talibu uzbrukumiem.

Talibiem izdevies pakļaut savai kontrolei drošības punktu tīklu ap provinces galvaspilsētu, un viņi sagrābuši savā kontrolē visus sešus provinces rajonus, apstiprināja provinces domnieks Abduls Azizs Beks.

Viņš sacīja, ka valdībai lojālie spēki otrdien evakuējuši trīs Bādgīsas rajonus, un piebilda, ka kaujinieku uzbrukumos evakuācijas laikā vairāki desmiti karavīru nogalināti, ievainoti vai saņemti gūstā. Tas izraisīja bailes provinces galvaspilsētā, kur vairākas augsta ranga drošības struktūru amatpersonas un tām pakļautie karavīri otrdienas naktī padevušies talibiem.

Bādgīsa ir stratēģiski nozīmīga province, kas sasaista Afganistānas rietumus ar Fārjābas provinci valsts ziemeļos, kur talibi pēdējo pāris nedēļu laikā iekarojuši vairākas teritorijas.

Bādgīsai ir arī kopēja robeža ar Turkmenistānu.

ASV 1.maijā oficiāli sāka izvest savus atlikušos spēkus no Afganistānas, gatavojoties pielikt punktu savai gandrīz 20 gadus ilgušajai klātbūtnei šai valstī, bet vienlaikus raisot bažas par turpmāko notikumu attīstību Afganistānā pēc starptautisko spēku aiziešanas.

Lai gan faktiskā spēku izvešana sākusies jau agrāk, 1.maiju Vašingtona uzskata par simbolisku datumu, ņemot vērā, ka pērn panāktā vienošanās ar talibiem šo dienu noteica kā galīgo termiņu izvešanas pabeigšanai, bet ASV prezidents Džo Baidens atzinis, ka to izdarīt būtu grūti, un norādījis, ka pēdējie aptuveni 2500 amerikāņu karavīri no Afganistānas tiks izvesti laikā no 1.maija līdz 11.septembrim.

Pagājušajā mēnesī ASV valdība paziņoja, ka plāno izvest savus karavīrus līdz augusta beigām.

Vienlaikus norisinās arī NATO misijas "Resolute Support" spēku izvešana no Afganistānas.