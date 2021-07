Ziemeļkorejā tauta atkal masveidā histēriski raud, šoreiz – par valsts līdera Kima Čenuna novājēšanu

Līdz šim ziemeļkorejiešiem histēriski nācās raudāt un no sērām ģībt gan Kima vectēva, gan tēva nāves ceremoniju laikā vai arī priekā diet, kad kārtējās demokrātiskajās vēlēšanās vienīgais valdošās partijas saraksta kandidāts ieguva 99,999% balsu. Tagad tautas masveida rituālam ir cits, neierasts formāts – tautai liek raizēties un bēdāties par Kima Čenuna straujo svara zaudēšanu. Lai gan šai masu kampaņai nav tik plašs mērogs, kā iepriekšējām, tā ir tikpat ideoloģizēta un “vienota” kā citas.

Jāteic, ka Kims Čenuns tiek uzskatīts (un pamatoti) par vienīgo ziemeļkorejieti ar lieko svaru, jo nevienam citam šajā valstī nav ne tik daudz pārtikas, ne arī drosmes, lai sevi pielīdzinātu augstāko spēku izredzētajai “nācijas Saulei” - dievu dotajam līderim taču jābūt raženam, un tikai viņam!

Pagājušajā mēnesī pēc mēneša “pašizolācijas” publikā atkal parādījās Kims Čenuns, lai uzstātos valdošās Darba partijas kārtējā plēnumā. Partijas prese publicēja nācijas līdera fotogrāfijas kongresa tribīnē, un tās šokēja daudzus jo daudzus, jo uzskatāmi varēja redzēt, ka nu 1,77 metrus garais vīrietis vairs nesver 140 kilogramus, bet gan apmēram pārdesmit kilogramus mazāk. Agrāk speciāli viņam šūtais frencis nu karājās kā uz ģindeņa.

Ziemeļkorejas izdotajā propagandas žurnālā “Koreja” jaunākajā numurā publicētajās fotogrāfijās var redzēt, ka Kims Čenuns pamatīgi novājējis. (Foto: ekrānuzņēmums no žurnāla "Koreja")

Nācijas līdera pēkšņo kārnumu pieminēja arī valsts televīzijas ziņu raidījumā, kas līdz šim vispār neapsprieda ne viņa privāto dzīvi, ne veselības stāvokli. Te gan jāteic, ka ne ar pušplēstu vārdu netika minēts, kāpēc Kims Čenuns, kurš savas valdīšanas laikā ikgadu svarā pieņēmās par apmēram septiņiem kilogramiem, nu mēneša laikā bija “zaudējis” savas valdīšanas trīs gadu laikā iekrāto taukumu.

Ziemeļkorejas notikumu vērotāji pauž, ka Kims Čenuns svaru varētu būt zaudējis kādas pārciestās slimības vai veselības problēmu dēļ, netiek izslēgts, ka “nācijas Saule” varētu būt pat pārslimojis Covid-19, kura esamību Ziemeļkorejā jau no paša pandēmijas sākuma sirdīgi noliedz: nabadzīgās valsts epidemioloģiskie piesardzības pasākumi un veselības sistēma esot tik varena, ka Korejas Tautas Demokrātiskajai Republikai (KTDR) “kovids” iet garām! Tam gan pasaulē neviens īpaši netic, jo Ziemeļkoreja taču robežojas ar Covid-19 dzimteni Ķīnu, teju vai vienīgo ciešo režīma starptautisko partneri.

Ziemeļkorejas televīzija pārraidīja sirdi plosošu sižetu, kurā klāstīja, ka Kima Čenuna novājinātais izskats “salauž mūsu cilvēku sirdis”. Kāds uz ielas sastapts Phenjanas iedzīvotājs teica, ka visi Ziemeļkorejā ir sarūgtināti, redzot Kima Čenuna kārnumu: “Mūsu cienījamais ģenerālsekretārs izskatās ļoti novājējis, un tas salauž mūsu cilvēku sirdis. Visi tikai par to vien runā un nespēj vien par to beigt raudāt.”

Neatkarīgie analītiķi apgalvo, ka diskusija par valdnieka svaru ir varas iestāžu propagandas solis, kas cenšas izmantot valsts līdera svara izmaiņas, lai stiprinātu valsts iedzīvotāju lojalitāti režīmam grūtos brīžos. Propagandisti izmanto Kima izskatu kā veidu, lai viņu godinātu kā “uzticīgu un strādīgu” līderi, jo valsts pašlaik cīnās, lai tiktu galā ar pārtikas krīzi un citām problēmām.

“Ja ārzemju novērotāji pamanīja izmaiņas Kima izskatā, tad ziemeļkorejieši to ievēroja vēl agrāk, par to nav šaubu,” saka Nīderlandes Leidenes universitātes Korejas jautājumu speciālists Kristofers Grīns un turpina. “Kims aizvēra robežas pagājušā gada janvārī, lai aizsargātu valsti no pandēmijas. Rezultātā tirdzniecība ar Pekinu – Ziemeļkorejas ekonomisko “stutētāju” - tika samazināta līdz minimumam, bet starptautiskās humānās palīdzības organizācijas atstāja valsti.”

Ziemeļkorejas pārbēdzējs Ahns Čanils, kurš tagad brīvajā pasaulē nodarbojas ar procesu savā dzimtenē pētniecību, saka: “Phenjana sūta ziņu, ka Kims ir līderis, kurš ļoti smagi strādā savas tautas labā, izlaižot ēdienreizes, kas izraisa svara zaudēšanu”.

Jāteic, ka baumas par Kima Čenuna veselības problēmām uzvirmoja jau pērn, kad viņš uz mēnesi pazuda no publiskās telpas un nepiedalījās sava vectēva Kima Irsena (1912-1994), kas joprojām skaitās KTDR prezidents (Ziemeļkoreja ir vienīgā valsts pasaulē, kuras konstitūcijā rakstīts, ka tās galva ir mironis), dzimšanas dienas svinībās. Kims Čenuns sirgstot ar diabētu un hipertoniju, vienlaikus viņš ir arī kaislīgs smēķētājs.

