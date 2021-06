Zinātnieki Ķīnā atklājuši Pūķa cilvēka galvaskausu

Zinātnieku komanda norāda, ka tas ir tuvākais radinieks cilvēkam starp zināmajām vēsturiskajām cilvēku ģints sugām, tostarp, neandertāliešiem un Homo erectus.

Galvaskauss nosaukts par Pūķa cilvēku ("Dragon Man") un tas ir aptuveni tikpat liels, cik mūsdienu cilvēka galvaskauss. Tā sugas nosaukums ir Homo longi, kas radies no ķīniešu valodas vārda "long" un nozīmē "pūķis".

Pūķa cilvēka galvaskauss pārstāv cilvēku grupu, kas dzīvoja Austrumāzijā pirms vismaz 146 tūkstošiem gadu.

Lai gan šis galvaskauss tika atklāts jau 1933. gadā Ķīnas Ziemeļaustrumos, tas nonāca zinātnieku uzmanības centrā tikai nesen.

Šis atklājums norāda uz atsevišķu cilvēku ģints sugu, kas nav saistīta ar Homo sapiens, bet gan sugu, kas attīstījusies vienā reģionā vairākus simtu tūkstošus gadu, līdz izmirusi, komentē cilvēces evolūcijas eksperts Kriss Stringers.

Pētnieki uzskata, ka šis atklājums varētu mainīt līdzšinējos uzskatus par cilvēka evolūciju. Tiek uzskatīts, ka tam ir ciešāka saistība ar Homo sapiens, nekā ar neandertāliešiem.

Pūķa cilvēkam bija lieli, gandrīz kvadrātaini acu dobumi, biezi uzacu kauli un lieli zobi. Tam bija gan primitīvas, gan modernas iezīmes, kas viņu izceļ starp citām cilvēces sugām.

Mākslinieka veidots attēls, kā, iespējams, Pūķa cilvēks būtu izskatījies (Foto: Chuang Zhao / SWNS)

Patlaban ir maz zināms par to, kā dzīvoja Homo longi, jo tas atklāšanas brīdī tika izņemts no tā atklāšanas vietas. To 1933. gadā atklāja kāds būvniecības darbinieks, kas palīdzēja būvēt tiltu pāri Melnā pūķa upei Heilongjiangas provincē, no kuras arī aizgūts galvaskausa nosaukums.

Tobrīd pilsēta atradās japāņu okupācijas režīmā, tādēļ, aizdomās par galvaskausa kulturālo nozīmi, ķīniešu būvniecības darbinieks to aiznesa mājās, lai noslēptu no okupantiem. Viņš to slēpa zem savas ģimenes akas, kur tas palika nākamos astoņdesmit gadus. Vīrietis šo noslēpumu atklāja savai ģimenei pirms savas nāves, pēc kā par to uzzināja zinātnieki.