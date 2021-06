Čikāgā divi vīrieši ceļa vidū gaišā dienas laikā sāk šaut uz automašīnu

Nezināmas personas izkāpa no automašīnas un rokās turēja ieročus. Pēc izdarītajiem šāvieniem viņi drīz viena aizbēga. Vienam no šāvējiem, spriežot pēc kadriem, kas tapuši no aizmugurē stāvošās automašīnas video reģistratora, rokās bija automātiskais ierocis.

Uzbrucēji izkāpa no automašīnas un atklāja uguni uz citu spēkratu, kas atradās viņiem priekšā. (Foto: Ekrānuzņēmums)

NBC vēsta, ka uz notikuma vietu nekavējoties devusies policija, bet neviens joprojām nav aizturēts. Kāda 22 gadus veca meitene pastāstīja, ka braukusi automašīnā ar 19 gadus veco draudzeni, kad piepeši divi vīrieši sākuši šaut viņu virzienā. Tomēr beigu beigās neviens netika pat ievainots. Šoferi bija pārbijušies un pēc izdzirdētajiem šāvieniem uzsāka kustību.



Likumsargi uzsākuši notikuma izmeklēšanu.