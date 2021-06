Taizemiešu pāra mājā nakts vidū ielaužas izsalcis zilonis

Taizemes dienvidu pilsētā Huahinā dzīvojošais laulātais pāris svētdienas rītā pamodās no skaļa trokšņa. Veikli izkāpjot no gultas, Račadavana Phungprasoporna ar vīru skrēja uz virtuvi, no kurienes nāca skaņa. Telpā valdīja milzīga nekārtība. Tur, kur agrāk bija siena, tagad bija caurums un uz mājiniekiem skatījās zilonis. Dzīvnieks bija atradis arī ko ēdamu un mielojās ar rīsiem.