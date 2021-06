Polija atvieglos cīņā ar Covid-19 noteiktos ierobežojumus

No 26.jūnija viesnīcas drīkstēs uzņemt līdz 75% no maksimālā apmeklētāju skaita. Bērni kopējā skaitā netiek iekļauti, paziņojis Polijas premjers Mateušs Moraveckis. Līdz šim viesnīcām bija atļauts uzņemt līdz 50% no maksimālā klientu skaita.

Nākotnē arī restorāni drīkstēs uzņemt līdz 75% no maksimālā apmeklētāju skaita, bet koncertos un sporta pasākumos drīkstēs ielaist līdz 50% no maksimālā apmeklētāju skaita.

Deju klubos pieļaujamais apmeklētāju skaits būs 150 cilvēki.

Polijas Veselības ministrija ceturtdien ziņoja, ka diennakts laikā reģistrēti 382 jauni Covid-19 gadījumi un 84 nāves gadījumi.

Polijā vakcinācijas procesu pret Covid-19 pabeiguši aptuveni 8,9 miljoni cilvēku. Polijas iedzīvotāju skaits ir nepilni 38 miljoni.