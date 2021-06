Lietuvā atklāj plašu Krievijā ražotu ieroču kontrabandas shēmu

Kratīšanās Viļņā, tās apkaimē un Švenčoņu rajonā aizturēti četri cilvēki, izņemtas 319 Krievijā ražotas šautenes un pusautomātiskās karabīnes "Saiga" un 12 000 šāviņu aptuveni 335 000 eiro vērtībā.

Aizturētie tiek turēti aizdomās, ka izveidojuši un izmantojuši shēmu, kuras mērķis bijis, apejot 2014.gadā noteiktās starptautiskās sankcijas Krievijas ieroču ražotājiem, Lietuvā lielā apjomā nelikumīgi ievest Krievijas ražojuma šaujamieročus, kas tālāk pārdoti gan pašā Lietuvā, gan citās Eiropas Savienības (ES) dalībvalstīs.

Muitas krimināldienesta izmeklēšana par ieroču kontrabandu un Krievijai noteikto starptautisko sankciju pārkāpšanu tika uzsākta 2020.gadā.

Otrdienas rītā dienesta darbinieki sāka kratīšanu kāda ieroču un munīcijas vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības uzņēmuma telpās galvaspilsētā, kā arī Viļņas un Švenčoņu rajonos.

Aizturēts uzņēmuma vadītājs un vēl trīs cilvēki, visi viņi ir Lietuvas pilsoņi.

Pēc muitas darbinieku rīcībā esošās informācijas, šis uzņēmums kopš 2019.gada ar kādas Vidusāzijas valsts starpniecību no Krievijas importējis lielu daudzumu jaunu šai valstī ražotu ieroču, lielākoties pusautomātiskās karabīnes. Lai gan faktiski ieroči pirkti no pārdevējiem Krievijā, dokumentos uzrādīts, ka tie iegādāti tikai no pieminētās Vidusāzijas valsts, tādējādi apejot starptautiskās sankcijas.

Uz Lietuvu nogādātie ieroči oficiāli noformēti un legalizēti un tālāk tirgoti gan Lietuvā, gan citās ES valstīs, galvenokārt Vācijā un Austrijā.

Lēsts, ka pa šo laiku uzņēmums tādā veidā varēja ievest aptuveni 1500 pusautomātisko karabīņu.

Muitas krimināldienesta Viļņas nodaļā tiek veikta pirmstiesas izmeklēšana par starptautisko sankciju pārkāpšanu un ieroču un munīcijas kontrabandu. Likumpārkāpējiem draud trīs līdz desmit gadu cietumsods.

Izmeklēšana norisinās sadarbībā ar Valsts drošības departamentu, kratīšanās piedalījās Lietuvas policijas pretterorisma operāciju vienība "Aras". Izmeklēšanu vada Viļņas apgabala prokuratūra.