Baisā slepkavība Baltijas ūdeņos uz prāmja "Viking Sally": pēc 34 gadiem apsūdzētais stājas tiesas priekšā

Studenti no Rietumvācijas – 20 gadus vecais Klauss Šelkle un 22 gadus vecā Betīna Taksisa 1987.gadā devās ceļojumā pa Ziemeļeiropas valstīm. Bet viņu ceļojums pa Baltijas jūru beidzās bēdīgi: jaunais pāris devās uz Somiju, kad 1987.gada 29.jūlijā uz prāmja "Viking Sally" borta viņiem uzbruka.

Studentiem ceļojumam daudz naudas nebija, tāpēc viņi nolēma gulēt guļammaisos uz borta zem klajas debess. Apmēram vienos naktī 28.jūlijā Klauss un Betīna paņēma savus guļammaisus un devās uz devīto klāju.

Iepriekš viņi pamanīja, ka blakus helikoptera nosēšanās laukumumam ir labs stūrītis, kur varētu apgulties. Tā kā apgaismojums tur nedarbojās, viņi bija diezgan labi noslēpušies. Tomēr tajā pašā laikā šī bija ne pārāk mierīga vieta – vakarā caur helikoptera laukumu izgāja ne mazums ļaužu. Uz prāmja bija pasažieri no deviņām dažādām valstīm.

Kuģis "Viking Sally". (Foto: ekrānuzņēmums no video)

Pēc sākotnējās versijas, apmtuveni 3.45 naktī trīs dāņu skauti gāja pa kuģi un nejauši nonāca tur, kur aizmiga Betīna un Klauss. Viņi ieraudzīja, ka jaunieši ir nopietni ievainoti un visapkārt viņiem ir asinis.

Uz prāmja strādājošā medmāsa palūdza kapteiņa palīgam paziņot par notikušo Somijas robežsargiem, lai viņi nosūtītu glābšanas helikopteru. 5.48 cietušie ieradās Turku universitātes slimnīcā. Klauss Šelkle no gūtajiem ievainojumiem mira, lai gan kuģa medmāsa lidojuma laikā centās viņu reanimēt.

Betīna Taksisa bija kritiskā stāvoklī ar analogām traumām. Vēlāk tika noteikts, ka slepkava sitis viņiem ar āmuru pa galvu, vēsta "Postimees". Pirmie izmeklētāji ieradās notikuma vietā 6.30 tajā pašā helikopterā, kurā cietušie tika nogādāti slimnīcā.

Kad prāmis 8.10 piestajā, policija jau bija bloķējusi ostu. Mērķis bija aizturēt noziedznieku uz kuģa. Pēc sākotnējā plāna video intervijas bija jāsniedz visiem uz borta esošajiem cilvēkiem, taču tā kā pasažieri bija 1400, pieņemts jauns lēmums.

Vispirms tika izslēgtas ģimenes ar bērniem un vecāki cilvēki. Šmits un jauns brits, uz kuru drēbēm bija asinis, tika aizturēti. Jaunais cilvēks apgalvoja, ka tās ir viņa paša asinis, kas nākušas no deguna.

Tiesu medicīnas ekspertīze tajā laikā vēl nebija tik attīstīta, policija beigās izslēdza šo cilvēku no aizdomās turamo saraksta, jo asinis visdrīzāk bija viņa. Turku policijā nebija daudz cilvēku, kuri zinātu angļu valodu. Tas izmeklēšanu apgrūtināja.

DNS analīzes tikai sāka parādīties. Tajā laikā varēja noteikt vien asinsgrupu un - vai asinis ir cilvēka vai dzīvnieka. Uz zviedru kuģiem nebija pilns pasažieru saraksts. Uz borta varēja atrasties daudz cilvēku, kuru personība nevienam nav zināma.

1987.gadā vietējie makšķernieki atrada asiņainu apģērbu, ievietotu polietilēna maisā. Tas atradās uz neapdzīvotas salas aptuveni 200 metrus no vietas, kur pārvietojas prāmji. No sākuma viņi iepakojumu atstājuši turpat, taču atgriezušies pēc gada tas joprojām bija tur. Makšķernieki par to informējuši policiju.

Maisā tika atrasti arī cimdi ar iniciāļiem H.K. Pierādījumi liecināja par to, ka apģērbs pazuda no kuģa "Viking Sally", taču, diemžēl, arī pēc šī atraduma nekāda lietas attīstība nesekoja. Turpmākajos gados tika nopratināti vairums pasažieru, lai gan dažas personības noskaidrot tā arī neizdevās.

Izmeklētāji vairākas reizes apmeklēja kuģi "Viking Sally", mēģinot atrast jaunus pierādījumus, taču bez rezultātiem. Tikmēr smagi cietusī Betīna Taksisa saistībā ar notikušo neko neatcerējās.

Jaunākās lietas detaļas

Trīs desmitgades noziegums bija neatrisināts, taču pirms pāris gadiem izmeklēšana atjaunota sakarā ar jaunu informāciju, bet Somijā lietu sāk izskatīt tiesā. 2016.gadā Somijas policija nopratināja aizdomās turēto Dānijā, kad viņš atradās cietumā cita nozieguma dēļ un atzinās slepkavībā, paziņojot, ka jauniešiem sitis ar āmuru, ko vēlāk izsviedis jūrā.

Viņš vēlējies pāri aplaupīt. Turklāt ir ziņas, ka dānis runājis par vēl vairāku citu cilvēku slepkavību, tajā skaitā bijušo sievu, kurai viņš īsziņā sūtījis: "Es biju nopratināšanā saistībā ar kuģa lietu. Viņi man neko nevar izdarīt. Es esmu slepkava un varu to pierādīt."

Taču aizdomās turamais vēlāk paziņoja, ka nosūtījis šo īsziņu bijušajai sievai, lai viņu nobiedētu, bet atzīšanās pasludināta par spēkā neesošu, jo saņemta nelikumīgi: nopratināšana notikusi angļu valodā bez palīga. Prokuratūra pieprasa mūža ieslodzījumu, apsūdzētais savu vainu noliedz, tiesas sēdes turpinās.