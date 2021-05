"Es atrodos Minskas izmeklēšanas izolatorā nr.1. Varu paziņot, ka nekādu problēmu ar veselību, tostarp sirdi vai kādiem citiem orgāniem man nav. Attieksme no tiesībsargājošo iestāžu darbinieku puses pret mani ir maksimāli korekta un pēc likuma. Es turpinu sadarboties ar izmeklēšanu un sniedzu atzīšanos par masu nekārtību organizēšanu Minskā," video saka Protasevičs.

❗️Дзяржаўныя медыі апублікавалі відэа з Раманам Пратасевічам



Ён заяўляе, што знаходзіцца ў СІЗА на Валадарцы, адчувае сябе добра, а стаўленне сілавікоў да яго карэктнае.



Крыніца: ATN_NEWS pic.twitter.com/oxflBcfzXC — Белсат TV (@Belsat_TV) May 24, 2021

Pirms tam pirmdien Protaseviča māte bija paziņojusi, ka saskaņā ar neapstiprinātu informāciju viņas dēls atrasts vienā no Minskas slimnīcām kritiskā stāvoklī ar nopietnām sirds problēmām.

Kā ziņots, lidmašīnai, kas svētdien bija ceļā no Atēnām uz Viļņu, Baltkrievijas gaisa telpā netālu no Lietuvas robežas nācās mainīt kursu un doties uz Minsku, kur Baltkrievijas kriminālpolicija aizturēja vienu no tās pasažieriem - opozīcijas līderes Svjatlanas Cihanouskas štāba locekli, opozīcijas medija "Nexta" dibinātāju un galveno redaktoru Romānu Protaseviču, kuram Baltkrievijā draud nāvessods.