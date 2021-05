Izdzīvoja tikai 5 gadus vecais Ītans: traģēdijā Itālijā gājuši bojā vienas ģimenes locekļi

Trošu vagoniņa katastrofā 23.maijā Alpos gāja bojā pieci izraēlieši, visi vienas ģimenes locekļi: 30 gadu vecais Amits Birans, viņa 26 gadus vecā sieva Tala Pelega-Birena, viņu divus gadus vecais dēls Toms, kā arī Talas vecāki, Toma vēctēvs un vecmāmiņa – 71 gadu vecā Braha Koena un 81 gadu vecais Ichaks Koens, vēsta ārvalstu prese.

Vecākais dēls, piecus gadus vecais Ītans, guva smagas traumas un cīnās par dzīvību slimnīcā Turīnā. Ar viņu kopā atrodas Ija, bojāgājušā Amita māsa.

Jaunais pāris dzīvoja Lombardijas reģionā Itālijas ziemeļos 35 kilometru attālumā no Milānas. Amits studēja medicīnu, bet iztikai naudu pelnīja vadot apsardzes dienestu ebreju skolā.

Talas vecāki dzīvoja Izraēlā. Viņi atlidoja uz Itāliju, lai apciemotu meitu un mazdēlus. Kā vēsta izdevums "Corriere della Sera", visi pieci devās iepriekš plānotā pastaigā Alpos.

Vilcieniņā, kurā atradās izraēliešu ģimene, bija 15 cilvēku. No viņiem bojā gāja 14, izdzīvoja vien 5 gadus vecais Ītāns. Viens no mirušajiem ir Irānas pilsonis. Vairāki ķermeņi tikai atrasti sabrukušajā kabīnē, vēl pāris – izmētāti pa mežu.

Negadījums noticis brīdī, kad pasažieri pārvadāti no Strezas pilsētas Pjemontas reģionā. Šāds brauciens no Strezas uz Mataroni parasti ilgst 20 minūtes. Tas tiek veikts 1491 metru augstumā virs jūras līmeņa. Negadījums noticis aptuveni 300 metru attālumā no kalnu stacijas.

Vagoniņš pēc nokrišanas apmetis vairākus kūleņus lejā pa kalnu, līdz ietriecies kokos un apstājies. Gaisa trošu vagonu satiksme šajā reģionā tika atsākta vien 24. aprīlī, kad tika mīkstināti Covid-19 ierobežojumi.

Zināms, ka šī trošu sistēma tika atklāta 1970. gadā, bet 2014. gadā slēgta uz renovācijas laiku. Ierasti vienā vagonā satilpst 40 cilvēki, taču epidemioloģiskās situācijas dēļ maksimālais pasažieru skaits ticis samazināts.

Šajā vietā arī 2001. gadā notika incidents, taču bez cilvēku upuriem. Toreiz vagoniņam iesprūstot, atbildīgās amatpersonas evakuēja 40 cilvēkus.