Itāliju satriekusi traģēdija kalnos, trošu vagoniņa katastrofā dzīvību zaudējot 14 cilvēkiem

Kopā negadījumā smagus ievainojumus guva divi bērni, kurus ar helikopteru nogādāja Turīnas slimnīcā, tomēr deviņus gadus vecais puika gūto traumu dēļ neizdzīvoja. Otrs zēns ir kāds piecgadnieks, kurš brīdī, kad viņu nogādāja slimnīcā, bija pie samaņas, tomēr arī viņa stāvoklis ir nopietns - puika guvis smagu smadzeņu traumu.

Negadījums noticis brīdī, kad pasažieri pārvadāti no Strezas pilsētas Pjemontas reģionā. Šāds brauciens no Strezas uz Mataroni parasti ilgst 20 minūtes. Tas tiek veikts 1491 metru augstumā virs jūras līmeņa. Negadījums noticis aptuveni 300 metru attālumā no kalnu stacijas.

Vagoniņš pēc nokrišanas apmetis vairākus kūleņus lejā pa kalnu, līdz ietriecies kokos un apstājies.

Gaisa trošu vagonu satiksme šajā reģionā tika atsākta vien 24. aprīlī, kad tika mīkstināti Covid-19 ierobežojumi.

Zināms, ka bojāgājušo vidū ir seši Izraēlas pilsoņi, tāpat vagoniņā bija cilvēki no Vācijas, kā arī viens Irānā dzimis vīrietis, un vietējie iedzīvotāji.

Līdzjūtību par notikušo izteikuši Itālijas politiķi un amatpersonas, norādot, ka izmeklēšanā centīsies saprast, kā tāda traģēdija varēja notikt.

Zināms, ka šī trošu sistēma tika atklāta 1970. gadā, bet 2014. gadā slēgta uz renovācijas laiku. Ierasti vienā vagonā satilpst 40 cilvēki, taču epidemioloģiskās situācijas dēļ maksimālais pasažieru skaits ticis samazināts.

Šajā vietā arī 2001. gadā notika incidents, taču bez cilvēku upuriem. Toreiz vagoniņam iesprūstot, atbildīgās amatpersonas evakuēja 40 cilvēkus.