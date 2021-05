Hakeri pēc ASV degvielas cauruļvadu sistēmas uzlaušanas esot saņēmuši pieprasītos 5 miljonus dolāru

Jauns.lv jau ziņoja, ka ASV lielākā degvielas cauruļvadu sistēma "Colonial Pipeline" pagājušajā nedēļā cieta no kiberuzbrukuma, kā rezultātā degvielas uzpildes stacijām Austrumkrastā netika piegādāta degviela. Tas izraisīja paniku iedzīvotājos, kuri steidza iepirkt degvielas krājumus.

Nauda grupējumam "Darkside" esot izmaksāta kriptovalūtā “Bitcoin”. Samaksātas 75 naudas vienības, kas ir ekvivalentas gandrīz 5 miljoniem ASV dolāru.

Kibernoziedznieki pagājušajā nedēļā uzbrukuši "Colonial Pipeline" datortīklam ar izspiedējvīrusu - ļaunprātīgu programmatūru, kas šifrē datus un draud tos izplatīt tīmeklī, līdz brīdim, kad upuris samaksā izpirkuma maksu. Tiek uzskatīts, ka "Darkside" darbojas no Austrumeiropas, iespējams, no Krievijas, raksta "New York Times".

Maskava gan ir noraidījusi ASV apsūdzības, ka kiberuzbrukumu sarīkoja Krievijā bāzēts hakeru grupējums.

Japānas tehnoloģiju gigants "Toshiba" piektdien paziņoja, ka arī tās nodaļu Francijā 4. maijā skārusi tā pati kibernoziedznieku grupa. Tomēr firma uzsvēra, ka datu noplūde netika konstatēta un uzbrukuma laikā tika zaudēts minimāls datu daudzums. Arī Īrijas Veselības dienests piektdien slēdzis savas datorsistēmas, kurām noticis kiberuzbrukums, izmantojot izspiedējvīrusu.

Piekāpšanās izspiedējiem var būt izdevīga

Piekāpšanās izspiedējiem uzņēmumos ASV un pat policijas departamentos nav neierasta prakse. Nereti iestādes pieņem lēmumu labāk maksāt uzbrucējiem, nevis ciest no datu zaudējumiem vai radīt datorsistēmu no jauna.

Parasti organizācijas un to apdrošinātāji secina, ka maksāt izpirkuma maksu būs lētāk nekā atjaunot sistēmu no nulles vai maksāt sodus par iespējamu datu noplūdi.

ASV cietušais uzņēmums "Colonial Pipeline" no komentāriem atteicies.

Kiberdrošības eksperti uzsver, ka notikušais un lēmums piekāpties hakeru prasībām var atstāt sekas, izmantojot izveidojušos situāciju arī citiem kiberuzbrucējiem.

Hakeru uzbrukums izraisa paniku

Trešdien uzņēmums apliecināja, ka ir sācis restartēt tīklu, bet jau 13. maijā "Colonial Pipeline" paziņoja, ka atjaunojusi degvielas piegādes. Tiesa, vēl jāpaiet laikam, līdz visas degvielas uzpildes stacijas atkal sāks saņemt pārstrādāto naftas produktu.

Hakeru uzbrukums daudzviet ASV izraisīja krīzi, kas noveda pie panikas degvielas uzpildes stacijās, degvielas cenu kāpuma un ārkārtas sanāksmēm Baltajā namā.

ASV prezidents Džo Baidens neizslēdza iespēju, ka viņa administrācija vērsīsies pret noziedzniekiem, sakot, ka ASV veiks “pasākumus, lai izjauktu viņu spēju darboties”.

Pēc kiberuzbrukuma Baidens parakstījis izpildrīkojumu, lai uzlabotu valsts kiberdrošību un aizsargātu federālās valdības tīklus.

"Colonial Pipeline" ir ASV lielākais cauruļvadu operators, kas parasti dienā transportē 2,5 miljonus barelu benzīna, dīzeļdegvielas, aviācijas degvielas un citu pārstrādātu naftas produktu.