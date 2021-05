Nežēlīgie sērijveida slepkavas Freds un Roza - jauns pavediens pirms 53 gadiem pazudušas meitenes lietā, policija sāk rakšanas darbus

15 gadus vecā Mērija Bastholma. (Foto: SWNS.com/Scanpix)

"Tas varētu būt nozīmīgs pavērsiens," norāda policijā. 53 gadus Mērijas ģimene ir mocījusies neziņā par to, kur atrodas meitenes mirstīgās atliekas, vēsta "Mirror". Radiniekiem vienmēr bijusi nojauta, ka meiteni nogalinājis Vestu pāris.

Mērijai bija 15 gadi, kad viņa pazuda bez vēsts no pieturas, kur gaidīja autobusu, lai dotos ciemos pie sava drauga. Ilgstoši tiek baumots, ka Freds jaunieti pazinis un bieži apmeklējis kafejnīcu, kurā viņa strādāja.

Foto: Tom Wren / SWNS/scanpix

Rozas bijušais advokāts Leo Goatlijs apgalvo, ka Mērija varētu būt pāra pirmais kopīgais upuris:

"Es domāju, ka ir pierādījumi, ka Mērijas Bastholmas slepkavību ierosināja Roza. Nav tā, ka kafejnīca nebūtu policijas redzeslokā jau no paša sākuma. Patiesībā es domāju, ka viņi tur ir bijuši jau agrāk, bet bez skaidriem pierādījumiem. Es ceru, ka policija atradīs ko tādu, kas galu galā sniegs Mērijas ģimenei atrisinājumu."

Rakšanas darbi kafejnīcā 2021.gada 12.maijā. (Foto: SWNS/Scanpix)

Gloučesteršīras policijas palīgs Kreigs Holdens sacīja: "Tas varētu būt nozīmīgs notikums. Pamatojoties uz mums sniegto informācju, mēs uzskatām, ka tas ir jauns un potenciāli svarīgs pierādījums Mērijas Bastholmas lietā."

Tiek uzskatīts, ka Freds apcietinājumā gaidot tiesu savam dēlam Stīvenam atzinies, ka ir saistīts ar Mērijas pazušanu, taču 1995.gadā 53 gadu vecumā pirms tiesas viņš izdarīja pašnāvību.

Šī ir pirmā reize, kad kafejnīcas ar tagadējo nosaukumu "Clean Plate Cafe" telpas tiek tik rūpīgi pārmeklētas. Pie kafejnīcas uzcelta balta telts, tur strādā policija. Paredzēts, ka rakšanas darbi ilgs vairākas nedēļas.

Mērijas ģimene vairākkārt lūgusi Rozu izbeigt klusēšanu saistībā ar Mērijas pazušanu, taču viņa atteikusies to darīt. Avoti apstiprina, ka viņas brālis Pīters pagājušajā gadā 75 gadu vecumā devies mūžībā. Vienā no savām pēdējām sarunām viņš sacīja: "Es domāju, ka Roza zina, kas notika ar Mēriju. Vai viņa jebkad to atklās, es patiešām nezinu."

Freds un Roza (67 gadi) lielāko daļu savu upuru apraka savas mājas un lauku īpašuma pagrabstāvā. Tur gan nebija ne miņas no Mērijas. Freds apsūdzēts 12, bet viņa sieva – 10 slepkavībās. Roza šobrīd izcieš mūža ieslodzījumu.

Foto: Adam Hughes / SWNS/Scanpix