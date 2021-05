"Es vienmēr visus ienīdu!" - atklātībā nonācis Kazaņas šāvēja nopratināšanas video

Viņa darbību rezultātā, pēc pēdējām ziņām, bojā gāja desmit cilvēki. Puisis tika ieslodzīts un pieslēgts pie restēm, lai viņš neuzbruktu izmeklētājiem. Viņi centās noskaidrot, kāpēc jaunietis paveicis tik nežēlīgu noziegumu.

"Kaut kur manī sāka mosties monstrs. Viņš visus sāka ienīst. Es vienmēr visus ienīdu!" atkārtoja Gaļavijevs. Puisis atzinās, ka pirms pāris mēnešiem apjautis savu dievišķo būtību, bet pēc tam viņā sāka mosties ļaunums.

To šāvējs neslēpa arī no izmeklētājiem, kliedzot viņiem sejā. Puisis paziņoja, ka par savu sakrālo būtību pirmo reizi pastāstījis mātei, no kuras viņš sen kā atteicies un kuru nežēlīgi ienīst.

"Man nav mātes, viņa man nav māte, es viņu atradīšu un vienkārši novākšu! Man nav vecāku. Es sen no viņiem atteicos, viņi sen to lieliski zina," policijai atzina šāvējs.

Fizionomists, kuru aptaujāja portāls "life.ru", norādīja, ka jaunekļa sejas izteiksme liecina par viņa aizskarto ego un vēlmi pašapliecināties.

Tāpat speciālists netic viņa vārdiem par "apskaidrību", kas ļāvusi Gaļavijevam izjust sevi kā dievu. Viņš uzskata, ka jaunietis nolēmis "izlikties par muļķi", lai cietuma vietā dotos uz ārstēšanās iestādi.

"Viņš nav traks, tādā veidā viņš vēlas izbēgt sodu, iespējams, kaut kur par to izlasīja. Viņš atbild uz jautājumiem. Ja viņš būtu traks, viņš vairāk būtu savā pasaulē un uz sava viļņa un tik konkrēti nesniegtu atbildes. Ķermenis reaģē tā, ka redzams - viņš nav uz sava viļna, bet uz kopējā, viņš vienkārši spēlē lomu. Jā, viņš spēlē histēriju, taču mūsu priekšā nav psihs," pārliecināts eksperts.

Bijušie klasesbiedri pastāstījuši, ka puisis bijis kluss un nekonfliktēja, tomēr nopratināšanas video parādīja pavisam citu ainu. Uzbrukuma laikā Kazaņas skolā Iļnazs nogalināja desmit cilvēkus un ievainoja 21, tagad viņi atrodas slimnīcā.

Kazaņas iedzīvotāji iestājušies rindā, lai cietušajiem nodotu asinis. Tatarstānā 12.maijs pasludināts par sēru dienu.

Iespējamais motīvs

Jau vēstīts, ka Tisbijas koledžas 4.kursa students ir bijušais ģimnāzijas audzēknis. Kāda ģimnāzijas abituriente, kura mācījusies ar uzbrucēju paralēlklasē, atklāj, ka šāvējs bijis kluss un viņa sekmes bijušas vidējas. Zēnam nav bijuši draugi. Meitene uzskata, ka viņa motīvs varētu būt bijusi atriebība.

Viņa atcerējās, ka pārtraukumus Iļnazs vienmēr sēdējis viens, puisi neviens nekad nav kaitinājis. Tomēr bijusi skolotāja, kurai viņš nav paticis. Meitene domā, ka puisis noziegumu pastrādājis skolotājas dēļ.

"Tā skolotāja neļāva viņam iestāties 11.klasē. Teica, ka viņš nespēs mācīties, ka viņam neizdosies, tāpēc viņš pēc devītas klases aizgāja," atklāja Iļnaza paziņa.

Ieroci nopircis Joškarolā

Zināms, ka students savu pirkumu izvēlējies ilgi, ieroču sortimentu veikalā pētījis nepilnu stundu. Uzbrucējs izvēlējies "Hatsan Escort" pieclādiņu gludstobra šauteni. Viņa pirkumu 16.aprīlī iemūžinājušas novērošanas kameras.

Atļauju tā glabāšanai viņš saņēmis divas dienas iepriekš. Medību atļauja Gaļavijevam tika izsniegta 16.februārī. Likumsargi šobrīd pārbauda ieroča izsniegšanas likumību. Tiek ziņots, ka jaunietis nebija reģistrēts nevienā uzskaitē.