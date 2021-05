Kazaņā nogalinātā skolotāja centās pasargāt no lodēm bērnu

Liktenīgajā rītā sieviete vadīja nodarbību piektajai klasei. Izdzirdot troksni, viņa izgāja koridorā, kur saņēma lodi, kas bija nāvējoša.

TASS ar atsauci uz avotu tiesībsargājošās iestādēs ziņo, ka Ignatjeva centusies izglābt vienu no skolniekiem. Par to stāsta traģēdijas aculiecinieki.

Viņa pastūmusi bērnu prom no apšaudes vietas un nostājās priekšā, aizsedzot viņu. Ignatjevas ievainojums izrādījās nāvējošs.

Brīvajā laikā sieviete vadīja blogu, kurā stāstīja par savu dzīvi un to, ka viņai sagādā prieku vienkāršas lietas: no rīta pamosties, garšīgi pabrokastot, pastaigāties pa parku.

Viņa aicināja sekotājus novērtēt katru dzīves brīdi un baudīt to, kas viņiem ir tagad, neatliekot neko uz rītdienu. "Tu būsi pārsteigts, cik viegli ir piecelties no gultas, kad esi laimīgs. Vienkārši ēdiet, dzīvojiet un mīliet. Pēc tam no rīta atkārtojiet to katru dienu," neilgi pirms bojāejas rakstīja Elvīra.

Ģimnāzijas mājaslapā norādīts, ka Ignatjeva strādāja skolā četrus gadus. Viņa tur atnākusi pēc institūta, kā reiz tajā gadā, kad uzbrucējs pabeidzis šo mācību iestādi.

Saistītās ziņas Šāvējs ceļā uz Kazaņas ģimnāziju ieroci nesis rokās, to īpaši neslēpjot; izskan iespējamais motīvs Skolēns par šaušanu Kazaņas vidusskolā: "Mēs ieslēdzāmies, bet tad atskanēja sprādziens" Aizturētais Kazaņas skolā asinspirti sarīkojušais šāvējs saucis sevi par Dievu

Jaunā pedagoģe saņēmusi grantu "Mūsu jaunais skolotājs – 2018", kā arī ieņēma otro vietu rajona konkursā "Gada skolotājs – 2018".

Kanāls "Mash" raksta, ka Ignatjeva maijā grasījās aiziet no skolas, jo vēlējusies nedaudz padzīvot sev. Pēc Elvīras draudzenes vārdiem, pēdējā laikā viņa bieži sūdzējusies, ka nepaspēj vienkārši pastaigāties un priecāties par dzīvi.

Viņa pat neesot varējusi aizbraukt atvaļinājumā uz Turciju. To visu Elvīra grasījās izdarīt pēc aiziešanas no darba skolā. Viņa vēlējusies nostrādāt noteikto laiku, lai nepamestu skolniekus.

Elvīras "Instagram" kontā simtiem cilvēku atstājuši komentārus ar līdzjūtību. "Dusi mierā, skaistule", "Ļoti skumji redzēt, ka mirst tieši cilvēki, kuri ļoti mīlēja un novērtēja savu dzīvi... Tik silts profils, tik jauka meitene un tik skumjš liktenis...", "Kas notiek uz Zemes, cik žēl, ka aiziet tik jauni. Mūžīgā piemiņā," – rakstīja "Instagram" lietotāji.