Tramps savā tīmekļa vietnē izveidojis blogu, kas vizuāli atgādina "Twitter"

Trampa blogā tehniski dota iespēju tīmekļa lietotājiem ar dažiem klikšķiem pārpublicēt eksprezidenta ierakstus sociālajos medijos "Twitter" un "Facebook", ievietojot tur citātus no Trampa bloga un saites uz eksprezidenta tīmekļa vietni.

Pagaidām nav skaidrs, cik ilgi sociālās platformas atļaus īstenot šādas aktivitātes.

Trampa konti sociālajos medijos tika nobloķēti, pēc tam kad viņa atbalstītāji ASV galvaspilsētā Vašingtonā janvārī protestu gaitā ielauzās Kapitolija ēkā.

Sociālais tīkls "Facebook" trešdien plāno paziņot, vai aizliegums paliks spēkā, vai arī Tramps šajā platformā varēs atgriezties.

"Twitter" norādījis, ka Trampa atgriešanās pārskatāmā nākotnē netiek plānota.

Pēdējo mēnešu laikā Tramps sazinājies ar atbalstītajiem, izplatot paziņojumus ar e-pasta starpniecību.

Pirms nobloķēšanas tviterī šis sociālais tīkls bija Trampa iecienītākais komunikācijas kanāls.

Pieņēmumi, ka Tramps varētu izveidot savu platformu, izskanējuši iepriekš.

Eksprezidenta tīmekļa vietnes bloga sadaļā ""From the Desk of Donald J Trump" ("No Donalda Dž. Trampa galda") atbalstītāji līdzīgi kā tviterī atsevišķus ierakstus var atzīmēt ar "patīk" zīmi, kā arī saņemt paziņojumus par jauniem ierakstiem.