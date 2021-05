Uzbrukums noticis ceļu krustojumā uz dienvidiem no Nāblusas, kad no garāmbraucošas automašīnas tikusi atklāta uguns. Uzbrucējs vai uzbrucēji paspējuši no notikuma vietas aizbēgt, vēsta Izraēlas aizsardzības spēki.

Iepriekš izraēliešu karavīri sašāvuši kādu palestīniešu sievieti, kas patruļai tuvojusies ar nazi rokā, ziņo avoti armijā.

Sieviete guvusi smagus ievainojumus un nogādāta slimnīcā.

Kopš piektdienas vakarā tika paziņots, ka 22.maijā paredzētās palestīniešu pašpārvaldes vēlēšanas tiek atliktas, pieaug bažas par iespējamo vardarbības uzliesmojumu.

Eksperti brīdina, ka vēlēšanu atcelšana var izsaukt palestīniešos lielu vilšanos.