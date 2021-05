Kanāda nākamnedēļ sāks saņemt "Pfizer" Covid-19 vakcīnas no ASV

Šī būs pirmā reize, kad ASV administrācija atļāvusi šī uzņēmuma Covid-19 vakcīnas eksportēšanu uz kaimiņvalsti Kanādu.

Neraugoties uz Kanādas ciešajiem komerciālajiem sakariem ar ASV, Kanāda līdz šim saņēma "Pfizer" vakcīnas no Beļģijas, jo ASV lika izmantot savā teritorijā ražotās vakcīnas tikai pašmāju lietošanai.

Kanādas premjerministrs Džastins Trudo piektdien apliecināja, ka no nākamās nedēļas Kanāda saņems divus miljonus "Pfizer" vakcīnas devu.

Kanādā pēdējos mēnešos ir pastiprināta vakcinācija pret Covid-19. No 14.maija katrs pieaugušais Kvebekas provincē varēs pieteikties uz vakcīnu, bet no 24.maija to varēs darīt katrs pieaugušais Ontārio provincē.

No tirdzniecības atkarīgā Kanāda ar 38 miljoniem iedzīvotāju iepriekš atpalika vakcinācijā pret Covid-19, jo tai trūkst iespēju pašai ražot šīs vakcīnas.

Kanādas veselības nozares regulatori ir apstiprinājuši izmantošanai "Pfizer", "Moderna", "AstraZeneca" un "Johnson & Johnson" ražotās Covid-19 vakcīnas.