Beļģijā, neievērojot valdības aizliegumu, darbu atsākušas kultūras iestādes

Kultūras iestāžu īpašnieki, kas piedalās šajā protesta akcijā, uzskata, ka pašreiz Beļģijā spēkā esošais iekštelpu kultūras pasākumu aizliegums ir pierādījums "nepieņemamai nevienlīdzībai".

"Nav pierādījumu, ka kultūrai būtu jāieņem otrā vieta aiz lielveikaliem, zooloģiskajiem dārziem vai citām aktivitātēm, kas rada sociālo kontaktu," paziņoja kultūras iestāžu īpašnieki.

"Situācija veselības jomā neizskaidro, kādēļ kultūras iestāžu liktenis mēnešiem ilgi ticis sistemātiski ignorēts, nedz arī to, kādēļ jauni noteikumi tiek izvilkti no valdības cepures, kad to atvēršana beidzot tiek apspriesta," paziņoja īpašnieki, kuru vadītās iestādes slēgtas jau pusgadu.

Beļģijas varasiestādes organizē izmēģinājuma pasākumus kultūras sektorā, bet vēl nav izskaidrojušas situāciju kultūras sektorā strādājošajiem.

Beļģija plāno no 8.maija atļaut kultūras pasākumus ārpus telpām ar maksimums 50 cilvēkiem, kuriem būs jānēsā maskas. Federālā valdība paziņojusi, ka pasākumi iekštelpās varbūt varētu tikt atļauti jūnijā ar maksimums 200 cilvēkiem, bet tikai gadījumā, ka vīrusa izplatības temps samazināsies.

Protestējot pret valdības politiku, kultūras iestāžu īpašnieki paziņoja, ka no piektdienas atsāks darbu, ievērojot veselības drošības protokolu, ko izstrādājušas federālās varasiestādes, lai garantētu mākslinieku un apmeklētāju drošību.

"Kultūras pavasaris beidzot ir klāt!" paziņoja īpašnieki.

Beļģijā, kuras iedzīvotāju skaits sasniedz 11,5 miljonus, inficēšanās ar jauno koronavīrusu konstatēta 24 185 cilvēkiem. Taču pēdējās nedēļas laikā saslimušo un hospitalizēto cilvēku skaits ir samazinājies.

Neskatoties uz nelegālo atvēršanos, iestādes turpinās saņemt palīdzības maksājumus. Taču policija var tiem piemērot sodanaudas.

Beļģijas varasiestādēm bažas rada arī neatļauta pulcēšanās, kas šajā nedēļas nogalē gaidāma vienā no lielākajiem Briseles parkiem "Bois de la Cambre".

Pagājušajā mēnesī sociālajos medijos izplatījās ziņas par festivālu, kas, kā ātri vien noskaidrojās, bija 1.aprīļa joks. Taču tūkstošiem cilvēku 1.aprīlī vienalga sapulcējās parkā. Kad policija mēģināja viņus izklīdināt, izcēlās sadursmes.

Sestdien parkā gaidāma līdzīga pulcēšanās.