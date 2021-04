Gaisā mutuļo spriedze - 12 zvērinātie šobrīd lemj par Floida slepkavībā apsūdzētā Čovina likteni

Tiesa sākās 29.martā. Šo nedēļu laikā prokuratūra zvērinātajiem apgalvojusi, ka 45 gadus vecais Čovins ir noslepkavojis Floidu, bet aizstāvība norāda, ka Čovins ir precīzi sekojis policijas instrukcijām.

Čovins, kurš zemē nogāzto aizturēto Floidu bija spiedis ar celi uz kakla, ir apsūdzēts otrās pakāpes slepkavībā un notiesāšanas gadījumā viņam draud līdz 40 gadu cietumsods. Viņš arī apsūdzēts trešās pakāpes slepkavībā, par ko draud cietumsods līdz 25 gadiem, un nogalināšanā bez iepriekšēja nodoma, par ko draud desmit gadu cietumsods.

31 Foto Dusmas, asaras un taisnības pieprasīšana afroamerikāņa Džordža Floida slepkavības lietā +27 Skatīties vairāk

Pirmdien prokuratūra un aizstāvība teica savu gala vārdu, pirms zvērinātie pameta tiesas telpu. Šobrīd ēku aizsargā dzeloņstieples, augstas barjeras un bruņoti Nacionālās gvardes karavīri.

ASV gatavojas protestiem neatkarīgi no tā, kāds būs zvērināto spriedums. Jau šobrīd ielās izgājuši cilvēki.

Ko Čovina aizstāvība teica gala vārdā?

Čovina advokāts Ēriks Nelsons sacīja, ka viņa klients darījis to, ko būtu darījis jebkurš "saprātīgs policists", nonākot "dinamiskā" un "plūstošā" situācijā, kurā liels vīrietis stājas pretī trim policistiem.

Apsūdzētais Dereks Čovins (Foto: VIA REUTERS)

Viņš norādīja, ka Čovina ķermeņa kamera un policista žetons intensīvās cīņas dēļ nokritis zemē.

Nelsons arī apgalvoja, ka nozīmīga Floida nāvē bijusi narkotiku lietošana, jo organisms reaģē uz opioīdiem, īpaši gadījumos, ja iepriekš ir diagnosticēta hipertensija un augsts asinsspiediens.

Advokāts arī norādīja, ka maz ticams, ka viņa klients būtu tīši pārkāpis spēka izmantošanas noteikumus, jo viņš zināja, ka visas darbības tiek reģistrēta. "Policisti zina, ka viņi tiek filmēti," piebilda Nelsons.

Ko sacīja prokuratūra?

Prokurors Stīvs Šleihers mudināja zvērinātos "izmantot veselo saprātu. "Ticiet savām acīm. Jūs redzējāt to, ko jūs redzējāt," atsaucoties uz video, kurā redzams, kā Čovins pagājušā gada 25. maijā vairāk nekā deviņas minūtes tur ceļgalu uz Floida kakla, sacīja Šleihers.

"Tas nebija policijas darbs, tā bija slepkavība," viņš piebilda.

Pēdējo vārdu pirmdienas tiesas prāvā sacīja prokurors Džerijs Blekvels. Viņš norādīja, ka tiesā lemjamais jautājums ir "tik vienkāršs, ka bērns to var saprast".

Viņš atsaucās uz deviņgadīgu meiteni, kura bija viena no aculieciniecēm, kura Floida aizturēšanu vērojusi no malas. Viņa policistam saukusi, lai nokāpj no Floida.

Kas notiks tagad?

Zvērinātie tiesas laikā uzklausījuši 45 lieciniekus, tostarp ārstu, spēka pielietošanas ekspertu, policistu, aculiecinieku un Floida tuvinieku liecības.

Ja Čovins tiks notiesāts par vissmagāko apsūdzību - otrās pakāpes slepkavību - viņam draudēs 40 gadu cietumsods.

Lai notiesātu Čovinu, zvērinātajiem jānonāk pie vienbalsīga sprieduma. Ja kaut viens zvērinātais iebildīs pārējo lēmumam, valsts varētu atsākt tiesas procesu.

Kas ir zvērinātie?

Čovina liktenis šobrīd ir nonācis 12 zvērināto rokās.

Pēc sarežģīta procesa par zvērinātajiem tikuši izraudzīti 15 no 130 Minesotas iedzīvotājiem, kuri procesam pieteicās. Divi no 15 izraudzītajiem ir aizstājēji, bet viens izvēlēts kā rezerves variants gadījumam, ja kāds nolemj tomēr atteikties no zvērinātā pienākumiem pirms tiesas procesa sākuma.

Gala lēmumu šobrīd pieņem 12 zvērinātie - seši baltādainie un seši tumšādainie vai jauktas rases cilvēki vecumā no 20 līdz 60 gadiem. Septiņas ir sievietes, un pieci ir vīrieši.

Pirms tiesas sākuma zvērinātajiem bija jāatbild uz 16 lappušu garu anketu ar dažādiem jautājumiem par viņu viedokli, piemēram, par policijas darbu, rasu diskrimināciju, viņu sadarbību ar policiju, kā arī tika noskaidrots, cik daudz viņi zina par afroamerikāņa Floida slepkavības lietu.

Vecākā no zvērinātajiem ir 60 gadu veca melnādainā sieviete, kura sacīja, ka nav spējusi noskatīties Floida aizturēšanas video, jo "tas vienkārši nebija tas, kas man bija jāredz". Viņa arī apgalvoja, ka agrāk dzīvojusi 10 kvartālus no vietas, kur Floids nomira.

Arī citi atzina, ka viņiem bija grūti noskatīties videoklipu, un viena no tām bija nesen precējusies baltādaina sieviete, 20 gadu veca sociālā darbiniece. "Manī uzjundīja dažādas emocijas," viņa sacīja.

Kāda cita zvērinātā, 50 gadus veca sieviete, pastāstīja, ka agrāk strādājusi piepilsētas uzņēmumā, kas slēdzis savas durvis pagājušajā vasarā pēc Floida nāves.

Viņa bija redzējusi aizturēšanas video, tomēr norādīja, ka parasti uzticas policijai un uzskata, ka tiem, kas pakļaujas policijas norādījumiem, nav no kā baidīties.

Zvērināto atlase bijusi ļoti sarežģīta, jo, kā zināms, afroamerikāņa nāve ASV izraisīja plašus protestus, tāpēc atrast kādu ar neitrālu nostāju pret notikušo bijis ārkārtīgi grūti.

143 Foto Cilvēki ASV dedzina ēkas un laupa veikalus, protestējot pret policijas aizturēta afroamerikāņa nāvi +139 Skatīties vairāk

Kas notiks pēc sprieduma pasludināšanas?

Nav zināms, cik ilgi zvērinātie lems par spriedumu. Tās var būt gan stundas, gan dienas un pat nedēļas.

Neatkarīgi no tiesas iznākuma, vietējie aktīvisti paziņojuši, ka izies ielās. Gadījumā, ja Čovinam tiks piespriests bargākais sods, cilvēki došoties "svētku gājienā".

Cilvēki jau pulcējas protestiem (Foto: AFP/Scanpix)

Saistītās ziņas Džordža Floida slepkavība: tiesā parādīti kadri no afroamerikāņa iepriekšējās aizturēšanas 2019. gadā Džordža Floida slepkavība: medicīnas eksperti tiesā atklāj savas domas par patieso nāves iemeslu Džordža Floida slepkavība: publicē iepriekš neredzētus video no veikala kameras un policistu skatupunkta

Ja zvērinātie lems, ka Čovins nav vainīgs visās apsūdzībās, vai vainīgs tikai vieglākajā no tām, ASV draud jauni protesti.

Arī Čovina kolēģi Tomass Leins, Aleksandrs Kuengs un Tou Čao tiek apsūdzēti par līdzdalību otrās pakāpes slepkavībā un slepkavībā bez iepriekšēja nodoma, bet viņi tiks tiesāti pēc Čovina.