Lidmašīna "Robin DR400" pacēlās gaisā no Bovē, kas atrodas uz ziemeļrietumiem no Parīzes, un nogāzās laukā aptuveni 20 kilometrus no Šarla de Golla lidostas.

Sākta izmeklēšana, lai noskaidrotu avārijas cēloni.

Ziņu aģentūra AFP vēstīja, ka lidmašīna veica mācību lidojumu, kad avarēja.