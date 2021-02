Navaļnija līdzgaitnieks mudina Eiropai iesaldēt Putina sabiedroto līdzekļus, jo tie korumpē politisko sistēmu

"Eiropā ir daudz Putina naudas," Lietuvā dzīvojošais Navaļnija līdzgaitnieks sacījis intervijā ziņu aģentūrai BNS. "Krievijas oficiālā statistika liecina, ka no valsts aizplūst kapitāls vairāk nekā 60 miljardu ASV dolāru apmērā, bet neoficiālie skaitļi ir daudz lielāki. Tātad vismaz vairāki desmiti, bet varbūt pat simti miljardu Krievijas nodokļu maksātāju naudas tiek nozagti un par tiem šie cilvēki pērk namus un dzīvokļus [prestižajā Londonas rajonā] Meifērā, pilis Francijā vai villas Jūrmalā. Šī netīrā nauda korumpē arī Eiropas institūcijas."

"Ja es, teiksim, esmu Krievijas oligarhs vai viceministrs un man izdodas nozagt vairākus miljonus eiro un nopirkt māju Jūrmalā, tad nākamais mans solis būs uzpirkt vietējās padomes locekli, vietējo tiesnesi vai policistu tādēļ vien, lai viņi nevaicātu, no kurienes nākusi mana nauda, jo tieši tā es līdz šim esmu rīkojies Krievijā. Tādā veidā tiek eksportēta korupcija," skaidrojis Volkovs.

"Daudzus Eiropas politiķus apmaksā Putins. Tāds Eiropas Parlamenta deputāts kā Tjerī Marianī no Francijas vai pat Marina Lepēna brauc uz Krimu un paziņo, ka 2014.gada referendums bijis pilnīgi demokrātisks un brīnišķīgi organizēts. Vācijas politiķi no partijas "Alternatīva Vācijai" (AfD) ir gatavi runāt visu, ko vien viņiem liks Putins. Tātad Putins eksportē naudu uz Eiropu un izmanto šo naudu, lai uzpirktu un iznīcinātu Eiropas politiskās institūcijas. Atbildot uz to, būtu jākoncentrējas uz šo naudu, tā jāizseko, jāarestē Putina tuvāko draugu, oligarhu aktīvi, jāizmeklē, kā nauda no Krievijas pārceļo uz Eiropas politisko sistēmu, un jānoslēdz šie kanāli. Tas nāktu par labu ne tikai Krievijai, bet arī Eiropai," viņš spriedis.

Intervijā Volkovs paudis pārliecību, ka otrdien paziņotais tiesas lēmums nomainīt Navaļnijam 2014.gadā piespriesto nosacīto sodu pret reālu cietumsodu tikai vairos viņa popularitāti un iedvesmos protestus pret Putina režīmu.

"Kad Aleksejs nolēma atgriezties, apzinoties, ka viņu var arestēt, un paredzot iespējamās sekas, viņš rīkojās pēc mūsu stratēģijas, lai parādītu, cik korumpēts un satrunējis ir režīms, lai palīdzētu cilvēkiem uzzināt vairāk par iespējamo alternatīvu un piesaistītu vairāk sekotāju un atbalstītāju. Un tas darbojas. (..) Tagad, kad Aleksejs atrodas cietumā, viņš dabiskā kārtā kļūs par protestu simbolu un piesaistīs daudz uzmanības. Mūsu mērķis ir piesaistīt lielāku atbalstītāju skaitu, uzlabot Alekseja reitingus un pazemināt Putina reitingus, lai varas nomaiņa un pārmaiņas kļūtu nenovēršamas," sacījis Navaļnija līdzgaitnieks.

Lūgts komentēt apsūdzības nepilngadīgo musināšanā uz protestiem, ko viņam pašam pagājušajā nedēļā izvirzīja Krievijas Izmeklēšanas komiteja, viņš to nosaucis par "pilnībā sadomātu sabiedrisko attiecību kampaņu".

"Mēs nekur neesam vērsušies tieši pie nepilngadīgajiem, mēs vērsāmies pie plašas internetā esošās auditorijas un informējām viņus par to, kas notiek ar Navaļnija lietu, viņa indēšanu, izmeklēšanu un visu citu. Protams, ir tādi nepilngadīgie, kuri seko ziņām un grib saprast, kas notiek. Atceros, kad pats biju jauns puisis, sekoju dramatiskajiem 1989. un 1991.gada notikumiem, jo nebija iespējams tiem nesekot, to darīja visa valsts, diskutēja par šiem notikumiem un visai valstij tas bija svarīgi. Ļoti labi, ka jauniem cilvēkiem rūp netaisnības, kas notiek Krievijā, bet mēs nekad neesam vērsušies īpaši pie viņiem," stāstījis Navaļnija reģionālā tīkla vadītājs. "Mēs aicinām visu vecumu, visu sociālo un demogrāfisko grupu cilvēkus, bet aptaujas liecina, ka, piemēram, 23.janvārī mītiņā Maskavā tikai nepilni 5% dalībnieku bija nepilngadīgi, un tas ir pat mazāk nekā parasti."

Vaicāts, vai viņš nebaidās, ka Krievija varētu mēģināt ar Interpola vai citu kanālu starpniecību panākt viņa apcietināšanu, Volkovs atbildējis noliedzoši.

"Šis Krievijas Kriminālkodeksa pants ir izdomāts, iepriekš tas nepastāvēja un parādījās tikai pirms dažiem mēnešiem, un es esmu pirmā persona Krievijā, kas tiek tiesāta par nepilngadīgo musināšanu uz protestiem. Tas nav smags noziegums, un tīri tehniski par tik nenozīmīgu noziegumu var veikt meklēšanu tikai valsts mērogā, tādēļ viņiem pat nav likumīga iemesla vērsties pie Interpola," viņš sacījis. "Protams, mēs visi zinām, ka likuma vara Krievijas policijai un citām iestādēm nav īpaši svarīga, tādēļ, protams, viņi to varētu darīt, un agrāk mēs esam redzējuši, kā Krievija vai Ķīna mēģina izmantot Interpolu, lai to pārvērstu par ieroci, ko varētu izmantot pret politiskajiem pretiniekiem (..). Kad Navaļnijs gulēja komā Berlīnē, viņi izmantoja konvenciju par savstarpēju palīdzību krimināllietās (..), lai mēģinātu iegūt no Vācijas informāciju par Navaļnija saindēšanos, izliekoties, ka tas nepieciešams notikušā izmeklēšanai, taču patiesībā viņi tikai gribēja izspiest pēc iespējas vairāk informācijas, lai varētu labāk melot un izlikties, ka Navaļnijs nav indēts."

"Krievija labi zina, kā ļaunprātīgi izmantot šādus starptautiskos instrumentus, tā noticis jau daudzreiz, un es apzinos, ka tā var notikt arī šoreiz, taču pagaidām viss ir kārtībā, Lietuvā es jūtos drošībā un esmu ļoti pateicīgs Lietuvas varasiestādēm. (..) Līdz šim neesmu lūdzis patvērumu, neplānoju to lūgt un nejūtos kā bēglis. Esmu pilnīgi pārliecināts, ka visas man izvirzītās apsūdzības ir izdomātas," norādījis Volkovs.

"Mūsu ilgtermiņa stratēģija vienmēr ir bijusi pārvērst Krieviju par eiropeisku valsti, kuras pamatā ir likuma vara. Tas nozīmē - atbrīvoties no Vladimira Putina un viņa režīma, nodrošināt mierīgu varas pārņemšanu un kļūt par lielāko politisko spēku valstī, lai šīs pārmaiņas būtu nenovēršamas," viņš uzsvēris.

Jautāts par savu darbību Lietuvā, Volkovs atbildējis: "Es nedarbojos šeit, es darbojos tur. Esmu Navaļnija politbiroju reģionālā tīkla personāla vadītājs, atbildu par 180 darbiniekiem 40 birojos visā Krievijā - no Kaļiņingradas līdz Vladivostokai, par visām reģionālajām un vietējām politiskajām kampaņām Krievijā. Pagājušajā gadā mēs uzvarējām vairākās kampaņās Novosibirskā, Tomskā un citur, un tagad gatavojamies septembrī paredzētajām Domes vēlēšanām. Mūsu mērķis ir uzvarēt Putina partiju "Vienotā Krievija" iespējami daudzos vēlēšanu apgabalos. Tā ir mana darbība, un, atklāti sakot, kopš pārcelšanās uz Viļņu nekas nav mainījies. Maniem birojiem Habarovskā vai citur nav īpaši svarīgi, vai es par tiem rūpējos no Maskavas vai Viļņas. Galu galā pagājušajā gadā mēs visi iemācījāmies strādāt attālināti ar "Zoom".

"No otras puses, visu neseno pārmaiņu dēļ parastajam darbam ar reģionālajiem tīkliem un politiskajām kampaņām pievienojušies starptautiskie jautājumi. Esmu kā Navaļnija ārlietu ministrs, man jāsazinās ar starptautiskajām institūcijām, ar valdībām, nesen uzrunāju Eiropas Padomes Parlamentāro asambleju, man ir kontakti ar Eiropas Parlamentu. Mums jāveicina personālas sankcijas pret Putina tuvākajiem sabiedrotajiem," viņš piebildis.