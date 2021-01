"Par agru prognozēt, kas notiks rudenī" Covid-19 ierobežojumi varētu būt jāievēro visu gadu, brīdina eksperti Lielbritānijā

Lielbritānijas starptautiskās tirdzniecības sekretāre Liza Trusa medijam norādīja, ka "nav prātīgi" veikt ilgtermiņa prognozes.

Pēc Ārkārtas situāciju zinātnisko padomdevēju grupas sniegtajiem datem, pat ar vakcīnu, kas varētu būtiski ierobežot Covid-19 izplatību, ierobežojumiem vajadzētu saglabāties pat līdz maijam, bet sociālo distancēšanos būtu jāievēro līdz gada beigām.

Trusa sacīja, ka valdība pieņems lēmumu "pa nedēļām", turpinot vīrusa izplatības uzraudzību.

"Es negribu izteikt prognozes par situāciju rudenī. Es domāju, ka tās ir pārāk tālu, mums jārīkojas soli pa solim, jāmazina ierobežojumi, spējot pārliecināties, ka visneaizsargātākie ir aizsargāti.

Tas ir veids, kā risināt šo jautājumu. Ilgtermiņas prognozes situācijā, kas ir ļoti neprognozējama, nav sapratīgas," sacīja Trusa.

"To var atrisināt ar globālas sadarbības palīdzību, nodrošinot, ka mēs izvēršam vakcīnu programmu tā, kā to esam darījuši. Tas nodrošina to, ka cilvēki ievēro noteikumus. Tas mums palīdzēs tikt tam cauri," viņa piebilda.

Iepriekš vēstīts, ka Pasaules Veselības organizācija (PVO) ieteikusi Lielbritānijai ieturēt pauzi pēc tam, kad pret Covid-19 būs sapotēta neaizsargātākā sabiedrības daļa.

Līdz šim pirmo Covid-19 vakcīnas devu Lielbritānijā saņēmuši vairāk nekā 7,8 miljoni cilvēku, bet otro - aptuveni pusmiljons. Pirmajā vakcinēšanas programmas posmā Lielbritānijā tiek vakcinēti aprūpes namu iemītnieki un darbinieki, medicīnas darbinieki un cilvēki virs 50 gadiem, sākot ar vecākajiem un tiem, kuriem ir smagākas veselības problēmas.