Vai Tramps ir politiskais līķis, kas vairs nekad nepiecelsies?

Ja impīčmenta rezultāts būs Trampam nelabvēlīgs un viņam aizliegs ieņemt valsts amatus, tad republikāņi varētu mēģināt izslēgt Trampu un viņa lomu no ASV politikas. Taču jāsaprot, ka savā prezidentūras laikā Tramps ir daļēji pārņēmis republikāņu partiju savā varā un liela daļa republikāņu tic viņa stāstiem un safabricējumiem, piemēram, par vēlēšanu nozagšanu, kaut arī tam nav pierādījumu.

Iespējams, gaidāma republikāņu šķelšanās, jo daļa atbalsta Trampu, bet citi - nē. Pašiem republikāņiem ir bažas, ka Trampa ietekme ir tik liela, ka, novēršoties no Trampa, viņi varētu zaudēt lielu daļu vēlētāju. Iepriekš gandrīz visi republikāņi ir atbalstījuši Trampu, lai ko viņš darītu.

Tramps var kandidēt uz nākamo prezidentūras termiņu

Vēl varētu būt, ka Tramps veido jaunu partiju un mediju kanālus.

Var notikt, ka Tramps kandidē uz nākamo prezidentūras termiņu, jo viņš jau bija aicinājis cilvēkus ziedot, un tiek ziņots par ievērojamām summām. "Tramps nekur nepazudīs no ASV politikas," Hiršs teica, piebilstot, ka viņš gan vairs nevar tvītot un tādā veidā izplatīt savu viedokli.

Tuvākajā laikā liela nozīme būs arī medijiem, vai tie jautās pēc Trampa viedokļa un atspoguļos viņa gaitas. Mediju ietekmē viņa tēls var veidoties kā diktatoram, kas mēģināja iedvesmot atbalstītājus iet šturmēt parlamentu.

"Ir iespējami divi scenāriji: Tramps turpina brīvi ietekmēt un kontrolēt kaut kādā mērā republikāņu partiju vai arī republikāņi mēģina apgriezt viņam spārnus un nolikt viņu savā vietā."

Trampu vēl nevar viņu saukt par politisko līķi

Pēc visa notikušā pētnieks nesauktu Trampu par politisko līķi:

"Lai kas ir noticis ar Trampu pēdējos četros gados, viņš ir saglabājis savu ietekmi republikāņu partijā, savu tēlu."

Vienlaikus viņa situācija patlaban ir sliktāka, nekā tā bija līdz šim - iepriekš viņa atbalsts bija diezgan stabili 42-43% robežās, bet pēdējā laikā tas ir pamatīgi nokrities.

"No visām iepriekšējām problēmām Tramps ir ticis ārā. Šobrīd Trampa situācija viennozīmīgi izskatās sliktāka nekā jebkad, bet zinot, kas līdz šim noticis, es noteikti neesmu optimistisks, ka Trampa ēra ir beigusies un ASV politikā ir pāršķirta jauna lapa. Absolūti nē!" pētnieks teica un uzsvēra, ka kongresā ir diezgan daudz Trampa atbalstītāju. Turklāt, ja mediji turpinās Trampu intervēt un stāstīt par viņu, "viņš noteikti nekur nepazudīs".

Var parādīties Trampa stila politiķi

Hiršs prognozēja, ka var parādīties politiķi, kas rīkojas līdzīgi kā Tramps.

"Jā, viennozīmīgi tā var notikt. Tramps ir lielāku sistemātisku pārmaiņu simptoms."

Jau pirms Trampa bija politiķi, kas viņa stilā izplatīja melus, safabricējumus un dezinformāciju, par ko sekotāji bija sajūsmā.

Tāpat iespējams, ka Trampa tuvi radinieki, piemēram, dēls, meita, znots, varētu mēģināt nokļūt ietekmīgos politiskos krēslos. "Tramps mēģināja izveidot savu dinastiju. Kāpēc viņš lika savu meitu, znotu un citus ģimenes locekļus vadošos amatos un politiskās lomās? Lai palīdzētu veidot savu politisko tēlu un zīmolu, kas gan pašlaik ir diezgan sasmērēts un ne pārāk pozitīvs. Tāpēc Trampa ģimenes locekļiem iespējas nav milzīgas, bet es neizslēgtu, ka znots, dēli vai meita mēģinātu kļūt par republikāņu prezidenta amata kandidātu pēc četriem gadiem. Trampa popularitāte partijā un sabiedrībā joprojām ir stipra. Tāpat populisms ar dezinformācijas piesitienu republikāņu partijā ir ļoti spēcīgs."

Vai Tramps varētu pilnībā pamest politiku?

Vai Tramps varētu aiziet pavisam no politikas un pievērsties tikai biznesam? Hiršs ir skeptisks par to: "Grūti prognozēt, jo es nezinu, ko viņš domā un kas notiks tālākajos mēnešos, bet individuāli, skatoties uz to, kāds viņš ir un kā vara ietekmē cilvēkus, kādēļ viņam atteikties no milzīgas varas, ja viņam tā pieder?

Īpaši, redzot Trampu, kurš ir apsēsts ar sevi, uzskata sevi par ģēniju, gudrāko un viedāko, labāko. Būtu grūti ticēt, ka Tramps vienkārši pazūd un aiziet pelnītā pensijā. Protams, tā ir iespējamība, bet manā skatījumā tā ir maz ticama. Viss atkarīgs no tā, kas notiks tuvākajās nedēļās."

Baidens saņem mantojumā vairākas problēmas

Pētnieks norādīja, ka jaunais ASV prezidents Džo Baidens no Trampa mantojumā saņem vairākas lielas valstiskas problēmas, piemēram, nekontrolēto Covid-19 izplatību, vakcinācijas sarežģījumus, ekonomikas lejupslīdi, bezdarba palielinājumu u.c. Pie šiem jautājumiem Baidenam nāksies ķerties un sparīgi risināt.

44 Foto Spilgti kadri no prezidenta Džo Baidena inaugurācijas ceremonijas 2021.gada 20.janvārī +40 Skatīties vairāk

Vai ASV turpinās draudzību ar Krieviju?

Arī ārpolitikā Baidens varētu mainīt attieksmi pret dažādiem svarīgiem pasaules notikumiem, piemēram, Krievijā, Ukrainā, Baltkrievijā notiekošo. Trampam Krievija bija draugs, sabiedrotais, partneris, lai ko tā darīja, pat saindēja opozīcijas līderi Alekseju Navaļniju.

Lai arī Tramps NATO nodēvēja par novecojušu organizāciju, Baidens grasās to stiprināt, tostarp uzlabojot drošību arī Austrumeiropā.

Hirša vērtējumā Baidena ārpolitikas darbības uz Latviju atstās pozitīvu ietekmi. "Mums Baidena prezidentūra ir ļoti, ļoti izdevīga, jo viņš un viņa ārpolitikas komandas cilvēki skatās uz Krieviju līdzīgi kā mēs, Baltijas valstis."

Arī citos svarīgos starptautiskos jautājumos ASV ar Baidenu vadībā turpmāk varētu ieņemt stingrāku un vadošāku lomu. Piemēram, ASV varētu aktīvāk rīkoties, risinot klimata pārmaiņu un Covid-19 pandēmijas jautājumus.

ASV tēls ir pabojāts

Pēc pētnieka domām, kopumā Baidena darbs gan iekšpolitikā, gan ārpolitikā būs diezgan sarežģīts. ASV sabiedrība un politiķi ir sašķelti. Arī ārpolitikā ASV tēls Trampa laikā esot diezgan sabojāts. ASV ir grūti runāt par demokrātiju un cilvēktiesībām, ja pašā valstī to neievēro.

ASV maigās varas mucā Tramps ir iemetis pamatīgu darvas karoti, un ASV turpmāk būs grūti ar savu piemēru, tēlu, rīcību un ideāliem iedvesmot citas valstis.

"ASV tēls šajā ziņā ir diezgan pabojāts, lai neteiktu vairāk.

Tas ir ne tikai diplomātijas, bet arī parasto iedzīvotāju līmenī."

Kapitolija šturmēšana neliecina par spēcīgu lielvalsti, bet gan par to, ka valsts ir sašķelta, haotiska un vāja. "Tas ir tēls, ko Baidens ir mantojis. Tramps ir padarījis Ameriku vāju un sašķeltu, dezorganizētāku un problēmām pilnāku, nekā tā bija pēdējās desmitgadēs," Hiršs rezumēja savu viedokli.

36 Foto Trampa fani pārkāpj robežu un ielaužas ASV Kapitolijā +32 Skatīties vairāk