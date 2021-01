Ārsti norūpējušies par jaunu stulbingu, kurā "TikTok" lietotāji palielina lūpas ar erekcijas krēma palīdzību

Sociālajā tīklā "TikTok" parādās arvien vairāk blogeru, kuri milzīgā daudzumā publicē dažādus video. Lielākā daļa no videoklipiem ir paredzēti izlaidei, bet daži no tiem ir bīstami, par ko norūpējušies ir arī mediķi. Jaunākais no stulbingiem ir palielināt lūpas ar erekcijas krēma palīdzību, ko spsciālisti pavisam noteikti nerekomendē.