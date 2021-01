Bez reformas Lielbritānija kļūs par neveiksmes valsti, uzskata ekspremjers Brauns

"Es uzskatu, ka izvēle tagad ir starp reformētu valsti un neveiksmes valsti. Tā tiešām ir Skotija, kur neapmierinātība ir tik dziļa, ka tas draud ar Apvienotās Karalistes galu," norādīja ekspremjers.

""Kas Londonā par to ir domājis?" ir parastais refrēns, kas atspoguļo cilvēku vilšanos tālajās kopienās, kuri jūtas kā aizmirstie vīrieši un sievietes, burtiski neredzami no Vaitholas," norādīja Brauns, kas bija leiboristu premjerministrs no 2007. līdz 2010.gadam.

Breksita un Covid-19 krīzes vājinājušas saites, kas trīs triljonu tautsaimniecībā saista Angliju, Velsu, Skotiju un Ziemeļīriju.

Premjerministram Borisam Džonsonam būtu jāreformē veids, kā Apvienotā Karaliste tiek pārvaldīta, rosināja Brauns.

"Covid-19 ievainotai, nacionālisma apdraudētai un neziņā, kāda būs solītā pēcbreksita "globālā Britānija", Apvienotajai Karalistei ir steidzīgi jāatklāj no jauna, kas to satur kopā un kas raisa šķelšanos," mudināja ekspremjers.