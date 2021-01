Cīņā ar Covid-19 Francija un Vācija pastiprina robežkontroli

Lai ierobežotu jaunā koronavīrusa izplatīšanos un izvairītos no jauna visaptveroša karantīnas režīma ieviešanas, Francijā no svētdienas visiem cilvēkiem, kas ieceļo ar gaisa vai jūras transporta līdzekļiem no citām Eiropas Savienības (ES) valstīm, jāuzrāda negatīvs Covid-19 tests, kas veikts iepriekšējo 72 stundu laikā.

Šāda prasība kopš janvāra vidus jau attiecas uz iebraucējiem no valstīm, kas neietilpst ES.

Ieceļotājiem no ES valstīm, kas iebrauc Francijā pa zemes ceļiem, negatīvs Covid-19 tests nebūs jāuzrāda.

Saskaņā ar Francijas transporta ministra sniegto informāciju ik nedēļu Francijas lidostās un ostās no citām ES valstīm ierodas aptuveni 62 000 cilvēku.

Francijā sestdien tika reģistrēti 23 924 jauni Covid-19 gadījumi un 321 nāves gadījums.

Līdz sestdienai pret jauno koronavīrusu Francijā bija vakcinēts aptuveni miljons cilvēku, un Francija plāno līdz jūnija beigām vakcinēt 15 miljonus cilvēku.

Arī Vācijā no svētdienas ir spēkā stingrāki kontroles noteikumi uz robežām.

Vācijā iebraucējiem no valstīm, kas epidemioloģiskā ziņā tiek uzskatītas par augsta riska valstīm, uz robežas jāuzrāda negatīvs Covid-19 tests, kas veikts aizvadīto 72 stundu laikā.

Par augsta riska valstīm tiek uzskatītas valstis, kur jauno Covid-19 gadījumu skaits septiņās dienās sasniedz 200 uz 100 000 iedzīvotāju.

Tas nozīmē, ka arī šoferiem, kas ieved Vācijā svaigus augļus un dārzeņus no Portugāles un Spānijas, būs jāuzrāda negatīvs Covid-19 tests, kas veikts aizvadīto 72 stundu laikā. Praksē šo prasību nav iespējams izpildīt, ziņu aģentūrai sacīja Vācijas augļu tirdzniecības asociācijas vadītājs Andreass Brigers.

"Arī koronavīrusa laikā mums nepieciešams piegādes koridors svaigiem augļiem un dārzeņiem, citādi mazumtirgotāju plaukti būs tukši," brīdināja Brigers, piebilstot, ka Spānija piegādā Vācijai 30% no augļiem un dārzeņiem.