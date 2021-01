Veselīgā diendusa... Briti prāto, vai Boriss Džonsons iet Čērčila pēdās

"Dienas laikā, kad atrodas Dauningstrītā, viņš nesnauž. Viņa diena ir saplānota no agra rīta līdz vēlam vakaram, snaudai nav laika," norādīja Stratona.

Ziņojums raisīja diskusijas par patiesību. Daļa sabiedrības neizslēdza šādu iespējamību, to skaidrojot ar iespējamu "miega badu", ņemot vērā, ka pērnā gada aprīlī Džonsonam piedzima dēls Vilfreds.

Lai arī oficiālā informācija šādu apgalvojumu pilnībā izslēdz, tomēr, atskatoties pagātnē, zināms, ka, piemēram, bijušais premjerministrs Vinstons Čērčils naktī gulēja no četrām līdz piecām stundām, tādēļ dienas laikā devās uz apmēram 90 minūtēm pagulēt.

Par to, vai īslaicīga gulēšana dienas laikā var uzlabot produktivitāti, tiek spriests jau ilgi. Turklāt pasaulē ir uzņēmumi, kas šādu ideju atbalsta, uzskatot, ka snauda var aizdzīt nogurumu un atgūt enerģiju. Piemēram, Sicīlijas ielejas uzņēmumos tiek atbalstīta diendusas ideja. Lai darbinieki varētu atgūt enerģiju, "Google" pilsētiņā pieejamas gultas, kur darbinieki var doties snaust.

Vai neliela diendusa ir labs veids, kā novērst nogurumu? Vai tomēr labāk pagaidīt līdz vakaram?

NASA veiktie pētījumi atklāj, ka stundas miegs dienas laikā tiešām var uzlabot darbaspējas un atjaunot smadzeņu darbības ātrumu.

Tādu pašu secinājumu veica Miega fonds, norādot, ka neliela diendusa palīdz mācīties, apgūt jaunu informāciju un regulēt emocijas.

Arī Goldsmitas universitātes profesore, "Nodding Off" autore Alise Gregorija "The Independent" norādījusi, ka snauda var būt ļoti noderīga tiem, kas naktī maz guļ. Vienlaikus viņa teic, ka tas ir atkarīgs no cilvēka. Tiem, kas cieš no bezmiega, dienas laikā nevajadzētu snaust.

2016. gadā veiktajos klīniskajos pētījumos tika arī atklāts, ka neliela snauda - līdz 30 minūtēm - var uzlabot arī garastāvokli un mazināt stresu.

Arī Londonas miega skolas direktors piekrīt, ka īslaicīgs miegs dienas laikā var nākt par labu, lai mazinātu nogurumu un atjaunotu enerģiju.

Vienlaikus viņš teic, ka cilvēka ķermenis ir paredzēts gulēšanai naktī, tādēļ snaudai vajadzētu būt īsai un ne vēlāk par pulksten 15.00.