ASV vadošais infektologs, kurš ar Trampu bija sagājis ragos, priecājas - vairs nav jābaidās runāt zinātniski

Fauči, kurš ir arī Nacionālā alerģiju un infekcijas slimību institūta direktors, bija visai saspīlētās attiecībās ar bijušo ASV prezidentu, kurš laika gaitā arvien vairāk sāka izslēgt Fauči no iespējas izteikties publiski.

Pēc Džo Baidena stāšanās amatā Fauči ceturtdien atkal kāpa tribīnē, lai atbildētu uz žurnālistu jautājumiem. Skaidrs, ka mediju pārstāvji vēlējās zināt, kā ir tagad, kad Tramps savā helikopterā pameta Balto namu.

"Es negribu atgriezties pagātnē, bet ir skaidrs, ka dažas pateiktās lietas, piemēram, par hidroksihlorohīnu [Trampa ieteiktais medikaments Covid-19 ārstēšanai] un tamlīdzīgi, bija visai neērtas, jo tās netika balstītas uz zinātniskiem faktiem."

Fauči arī atzina, ka viņam nebija patīkami būt situācijā, kad ir jārunā pretī prezidentam. "Doma par to, ka var kāpt šeit un runāt par to, ko zinu, par to, kādi ir pierādījumi, ko zinātne saka, ļaut zinātnei runāt, tā ir atbrīvojoša sajūta," izteicās Fauči.

Eksperts solīja, ka Baidena administrācija Covid-19 jautājumos būs pilnīgi caurspīdīga, atvērta un godīga.

"Ja kaut kas noies greizi, mēs nerādīsim ar pirkstiem, bet labosim. Un viss, ko mēs darīsim, būs balstīts zinātnē un pierādījumos," viņš sacīja, piebilstot, ka to 15 minūtes pirms preses konferences pārrunāja ar Baidenu, kurš vairākas reizes apliecināja, ka tā tas arī būs.

Kā zināms, Fauči un Trampa attiecības ne tuvu nebija spīdošas, jo speciālists vairākkārt nepiekrita Trampa pārsteidzīgajiem apgalvojumiem par Covid-19, tā ārstēšanā pielietojamiem preparātiem un citiem jautājumiem.