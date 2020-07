108 Foto Slimi cilvēki, mirušo ķermeņi un nogurušas sejas - Ņujorkas ikdiena aprīlī +104 Skatīties vairāk

Baltā nama pārstāvis sestdien CNN pavēstījis: “Vairākas Baltā nama amatpersonas ir noraizējušās par to, cik bieži Fauči kļūdījies.” Opozīcijas politiķu labākajās tradīcijās Baltā nama amatpersonas apkopoja virkni ar piemēriem no Fauči intervijām pandēmijas pašā sākumā. Šajā sarakstā pieminētas intervijas no marta, kur Fauči visai reklaksēti izsakās attiecībā par vīrusa izplatību. “Cilvēkiem nebūtu jāstaigā apkārt maskās,” teikts vienā no piemēriem.

Šis solis sperts pēc tam, kad atklājās, ka Tramps ar Fauči, kurš bieži uzstājas oficiālajās preses konferencēs, nemaz nesarunājas.

Speciālists Fauči vairākkārt intervijās nepiekritis Trampa paustajam. Vienā intervijā viņš norādīja, ka, salīdzinot ar citām valstīm, ASV neklājas labi, bet citā viņš, komentējot Trampa apgalvojumu, ka 99% Covid-19 gadījumu valstī ir pilnīgi nekaitīgi, sacīja, ka nezina, no kurienes prezidents ticis pie šāda skaitļa.

Savukārt Tramps Fauči kritizējis televīzijas ēterā: “Dr. Fauči ir jauks vīrietis, bet viņš ir pieļāvis daudzas kļūdas,” pagājušajā nedēļā sacīja prezidents, kritizējot speciālistu, kuram, saskaņā ar aptaujām, amerikāņi uzticas vairāk nekā savam Trampam. Tāpat ASV galva pēdējās intervijās atklāti apšaubījis uzliesmojuma sākumā saņemtos padomus no speciālista.

“Es domāju, ka mums klājas labi. Es viņam nepiekrītu,” vēl kādā sarunā sacījis Tramps.

Kāds augstu stāvošs darbinieks no Trampa administrācijas CNN atklājis, ka vairāki Baltā nama darbinieki neuzticas Fauči, jo viņiem šķiet, ka speciālists nepārstāv prezidenta intereses, intervijās atklāti nepiekrītot Trampa izteikumiem.

Citas amatpersonas jau kritizējušas Baltā nama centienus diskreditēt Fauči, norādot, ka šis gājiens ir ļoti raksturīgs Donaldam Trampam, kurš nespēj paciest faktu, ka cilvēki vairāk uzticas Fauči, nevis viņam pašam.

Trampa metodes kritizē arī bijušā ASV prezidenta Baraka Obamas toreizējās administrācijas pārstāvji, norādot, ka centieni diskreditēt speciālistu un citus zinātniekus ir “potenciāli ļoti, ļoti bīstami”, jo iedzīvotāji no zinātniekiem grib dzirdēt, vai topošā vakcīna būs droša un efektīva, taču tad, kad publisks zinātnieks tiek diskreditēts, prezidentam sakot, ka viņam nevar ticēt un viņā nevajag klausīties, tas var kaitēt nacionālajai vakcinēšanās kampaņai, kas būs būtisks solis, lai izbēgtu no tām šausmām, kas valsti tagad piemeklējušas.

Fauči CNN Baltā nama rīcību nekomentēja.