Triecientempa potēšanās Izraēlā: premjers "Pfizer" šefam zvana pat naktī; par devu maksā teju divreiz dārgāk nekā Eiropa

Vakcinācijas kampaņa šeit sākās 19. decembrī ar "Pfizer" un "BioNTech" izstrādāto preparātu. Rādot piemēru, pirmais vakcīnu saņēma premjerministrs Benjamins Netanjahu, otro devu – viņš un veselības ministrs Jūlijs Edelšteins. Pret Covid-19 vakcinēto iedzīvotāju īpatsvara ziņā Izraēla ir pirmajā vietā pasaulē. Vidēji dienā vakcinē 150 000 cilvēku, vēsta lsm.lv.

Premjers "Pfizer" šefam zvana pat naktī

Pēc "Bloomberg Vaccine Tracker" datiem, 7. janvārī Izraēlā pret Covid-19 bija vakcinēti 17,6%, Apvienotajos Arābu Emirātos – 7,69%, Bahreinā – 4,81, Lielbritānijā – 2,23%, ASV – 1,67%, Vācijā – 0,5%, Francijā tikai vairāki simti cilvēku.

Jau rudenī Netenjahu vairākas reizes personīgi vērsās pie "Pfizer" vadītāja Alberta Burlas, tostarp pat zvanot divos naktī. Izraēlas valdība maksā aptuveni 26 eiro par vienu vakcīnas devu – teju divreiz vairāk nekā citi. Eiropas Savienība vienojusies par vienu "Pfizer" un "BioNTech" devu maksāt 15,5 eiro.

Toties Izraēla jau saņēmusi apmēram četrus miljonus devu un garantijas vēl tādam pašam apjomam. Noslēgts arī līgums ar amerikāņu "Moderna" par sešiem miljoniem devu, un Netanjahu atkal personīgi runājis ar uzņēmuma vadītāju Stefanu Banselu.

Visu diennakti bez apstājas

Vakcinācijas kampaņu īsteno četras valsts slimokases, kas bauda ļoti augstu uzticību. Vakcinācijas punkti ir atvērti 24 stundas diennaktī sešas, bet daži pat visas septiņas dienas nedēļā.

Ja kāds, kurš pieteicies, neierodas saņemt poti, viņa deva tiek citam, kurš var arī nebūt kādā no prioritārajām grupām. Gribētāji var dienas beigās vienkārši atnākt un saņemt kādu no neizmantotajām devām. Pēc 3. janvāra datiem, apmēram 100 000 cilvēku vecumā no 20 līdz 40 gadiem saņēmuši pirmo poti "rindas kārtībā tiem, kuri nav rindā".

Slēdz melu straumi

Izraēlā tāpat kā Latvijā un citur pasaulē netrūkst viltus ziņu un sazvērestību teoriju izplatītāju, taču viņiem neļauj tik brīvi darboties. Pēc Tieslietu ministrijas pieprasījuma vakcinācijas kampaņas sākumā "Facebook" izdzēsa četras grupas, kas izplatīja tekstus ivritā, foto un video ar tīši melīgu saturu.

Izraēla arī var kļūt par pirmo valsti, kas sāks izsniegt zaļo pasi iedzīvotājiem, kuri saņēmuši abas Covid-19 vakcīnas devas. Šis dokuments ļaus ceļot uz ārzemēm, neveicot testu un neuzturoties pašizolācijā. Veselības ministrs prognozē, ka marta beigās vai aprīļa sākumā vakcināciju varēs pabeigt visi izraēlieši, kuri to vēlas.