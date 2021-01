Igaunijā aizliegums naktī tirgot alkoholu pagarināts līdz februāra beigām

Līdz 26.janvārim alkoholu nedrīkst pārdot no pusnakts līdz plkst.10.00, bet no 27.janvāra - no plkst.22 līdz plkst.10.00. Šie ierobežojumi attiecas uz vietām, kur alkoholu pārdod patēriņam uz vietas, - bāriem un restorāniem, bet veikalos aizliegums alkoholu tirgot no plkst.22 līdz plkst.10 bija spēkā arī pirms koronavīrusa pandēmijas.

Šobrīd Igaunijas Harju un Austrumviru apriņķos bāri, restorāni un citas ēdināšanas vietas vispār slēgtas apmeklētājiem un drīkst izsniegt ēdienu tikai līdzņemšanai vai piegādei uz mājām, bet no 18.janvāra tur būs atļauts apkalpot klientus uz vietas no plkst.6.00 līdz 19.00, aizpildot telpas ne vairāk kā par 25% un stingri nodrošinot distancēšanos.

Tikmēr pārējos Igaunijas apriņķos ēstuves, bāri un restorāni pašlaik drīkst strādāt no plkst.6.00 līdz 22.00.