Saimniece pacienāja savu kaķeni ar kaķumētru, un tas kļuva par soctīklu hitu

Saimniece acīmredzot cerēja kaķenei iedot pagaršot tikai nedaudz, lai redzētu auga izraisīto efektu. Tomēr viss plāns izgāzās, jo dzīvnieks kļuva nekontrolējams. Kaķene nevēlējās šķirties no iekārojamās burkas, kur atrodas gardā kaķumētra. Dzīvnieks atkal un atkal iegremdēja savu purniņu burkā, vienlaikus cīnoties pretī saimniecei, kura mēģināja gardumu atņemt.

Kaķene kļuva nevaldāma un nespēja beigt našķoties. (Foto: Ekrānuzņēmums)

Video skatīts vairāk nekā 14 miljonus reižu. Tas sasmīdinājis soctīklu lietotājus, kuri jokoja par narkotiku atkarību. Daži izteica bažas par kaķenes veselību. Saimniece jau visus nomierinājusi, paziņojot, ka šis augs mājdzīvniekam ir nekaitīgs.



"Šķiet, ka kaķenei būs nepieciešama rehabilitācija," ironizē kāds komentētājs.



"Jūsu kaķis: "Es spēšu pārstāt jebkurā brīdī."," liecina cits komentārs.



"Pirmais solis ir atzīt, ka jums ir problēma," par atkarības tēmu jokojas kāds cits soctīkla lietotājs.



"Man nav kaķa, bet šis ir labs stimuls iegādāties," komentēja kāds cits.

Īstā kaķumētra ir lūpziežu dzimtas ārstniecības augs. Tas dabiski savvaļā ir audzis Eiropas dienvidrietumos un Āzijas dienvidos, bet mūsdienās ir ieviests un izplatījies arī citur pasaulē, tai skaitā Ziemeļeiropā, Jaunzēlandē un Ziemeļamerikā.

Augs satur terpenoīdu nepetalaktonu, no kā izgatavo kaķumētras ēterisko eļļu. Nepetalaktons spēcīgi iedarbojas uz lielu daļu kaķu, piesaistot tos un izmainot to uzvedību, nonākot saskarē ar to. Cilvēki kaķumētru izmanto kulinārijā, dzer tās zāļu tēju vai to smēķē viegli nomierinošā efekta dēļ.