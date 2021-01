Vīrietis filmēja video, līdz brīdim, kad pāris soļus no viņa iespēra zibens

Uzkāpjot kalnā, Hosē bija sajūsmā par skaisto ainavu un izņēma savu tālruni, lai to varētu iemūžināt. Tomēr dabas parādība neļāva viņam ilgi filmēt pasakaino dabas skaistumu, jo pēc neilga brīža žoga koka balstā iespēra zibens. Tas notika vien pāris metrus no deputāta un viņa drauga.



"Kad pamanīju sauli un lietu vienā pusē, es nolēmu to nofilmēt, lai parādītu cik varens ir Dievs un, cik skaista ir daba. Paskatieties uz dabas spēku. Paldies Dievam, mēs netikām ievainoti," stāsta Hosē Omārs de Oliveira.

Pāris metrus no Hosē Omāra de Oliveiras iespēra zibens. (Foto: Ekrānuzņēmums)

Hosē atklāj, ka zibens spēriena brīdī viņam blakus bija arī draugs Klaudi Araujo Resende. Vīrieši pastāstīja, ka medicīniskā palīdzība nebija nepieciešama, jo incidentā guvuši "tikai pāris skrambas", vēsta Brazīlijas izdevums "Estado de Minas".



"Mēs sajutām grūdienu un nokritām zemē. Man virsū uzkrita grants. Bijām apdulluši un nekavējoties skrējām uz mašīnu," izdevumam stāsta Hosē.



Deputāts arī pastāstīja, ka ar draugu uz šo vietu brauc jau vairākus gadus pēc kārtas, neskatoties uz laikapstākļiem, tomēr neko tādu viņi līdz šim nebija piedzīvojuši.



"Tur, kur mēs darbojāmies ar radiouztvērējiem, zibens nekad nebija spēris. Domāju, ka to piesaistīja mans mobilais tālrunis," prāto de Oliveira.