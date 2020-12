Boriss Džonsons atrādījis savu aprīlī dzimušo dēlu Vilfredu un viņa zeltainās lokas

Fotogrāfijā, kuru uzņēmis Dauningstrītas 10. nama fotogrāfs Endrū Pārsons, mazais Vilfreds redzams, strādājot pie mākslas darba, kas kāda labdarības projekta laikā aizceļoja pie 89 gadus vecas sievietes, kura sirgst ar Pārkinsona slimību. Labdarības projekta ietvaros bērni un vecāka gada gājuma cilvēki apmainās radošām izpausmēm.

Fotogrāfija tika publicēta laikrakstā "The Mail on Sunday" un tā ir viena no retajām fotogrāfijām, kurā redzams šī gada 29. aprīlī dzimušais Džonsona dēls Vilfreds.

Betija Boisa, kura saņēma mazā Vilfreda darinājumu, prāto, ka ziemeļbrieža ragus noteikti zīmējis Vilfreds. "Kā jums šķiet, vai Boriss zīmēja ziemeļbrieža seju?" viņa jautā laikrakstam.

Mākslas darbam bija pievienota mātes aizpildīta informatīvā anketa, kurā atklāts, ka Vilfredam iznākuši pirmie divi zobiņi, viņa mīļākā dziesma ir "Old MacDonald Had a Farm" un viņa labākais draugs ir ģimenes suns Dilins.

Zināms, ka britu premjerministra Borisa Džonsona un Simondsas attiecības sākās 2018.gadā. Pagājušā gada jūlijā, kad Džonsons kļuva par Konservatīvo partijas līderi un stājās valdības vadītāja amatā, abi pārcēlās uz premjerministra oficiālo rezidenci Londonas Dauningstrītā, kļūstot par pirmo neprecēto pāri, kas tur dzīvojis.

Šogad februāra beigās 55 gadus vecais Džonsons un Simondsa paziņoja, ka gatavojas precēties.

Džonsonam ir arī meita no ārlaulības attiecībām ar mākslas konsultanti Helēnu Makintairu.

Pēc mediju ziņām, Džonsonam ir vēl viens ārlaulības bērns, taču oficiāli tas nav apstiprināts.