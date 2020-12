EPA/Scanpix

Mediķu kailums, ērmīgas maskas un neparasti izgudrojumi: spilgtākās Covid-19 dīvainības pasaulē

Kāpēc labāk nesmieties par cilvēkiem, kuri valkā jocīgas sejas maskas? Atbildi uz šo jautājumu gada sākumā meklēja portāls Jauns.lv. Tas bija laiks, kad vairākās pasaules valstīs iedzīvotājiem par obligātu nosacījumu iziešanai no mājas tika noteikta aizsargmaskas valkāšana, taču daudzi to darīja brīvprātīgi, cerot, ka tas pasargās no inficēšanās.