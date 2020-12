BBC Krievu nodaļa vēstī - viena no galvenajām intrigām ap Navaļnija indēšanu, kas notika 20. augustā, bija jautājums par to, kur "Novičok" tipa viela tika novietota. Navaļnija līdzgaitnieki īsi pēc notikušā no viņa viesnīcas numuriņa Tomskā iznesa mantas un citus priekšmetus, kuriem viņš būtu varējis pieskarties. To visu viņi nodeva vācu mediķiem, kuri bija ieradušies, lai uzraudzītu Navaļnija ārstēšanu un galu galā aizvestu viņu uz "Charite" klīniku Berlīnē. Uz šiem priekšmetiem ārvalstu speciālisti arī atrada nervu aģenta pēdas.

Sarunā ar vienu no dalībniekiem Federālā Drošības dienesta (FDD) darbinieku Konstantīnu Kudrjavcevu Navaļnijs vairākkārt vaicā, uz kura apģērba gabala tieši bija novietota inde, un no atbildes varēja secināt, ka runa ir par apakšbiksēm.

Vēl septembrī šādu versiju bija izvirzījis viens no "Novičok" radītājiem Vladimirs Ugļevs, sakot, ka inde varētu būt novietota uz upura apakšveļas, un viņš, velkot sev to virsū, samērēja rokas, bet vēlāk indi iesmērēja acs gļotādā un degunā.

Navaļnijs ir pārliecināts, ka aiz pavēles viņu nogalināt stāv pats Putins, kurš nupat noliedza šos apgalvojumus, sakot - "ja būtu gribējušu nogalināt, būtu nogalinājuši". Tomēr saruna ar FDD pārstāvi liek secināt, ka nogalināt gribēja, bet apstākļi sakrita par labu Navaļnijam, jo veiklās lidmašīnas pilotu reakcijas un pirmās medicīniskās palīdzības dēļ viņš palika dzīvs. (Foto: AFP/Scanpix)

Neizpratni daudzos radījis jautājums, kāpēc Kudrjavcevs bija vienīgais, kurš uzķērās un dalījās informācijā, saņemot šādu neparastu zvanu.

BBC to skaidro tā:

Navaļnijs zvanīja 14. decembrī, kad publikācija par FDD grupas darbinieku atmaskošanu vēl nebija publiskota. Kudrjavcevs gluži vienkārši nezināja, ka ir šāda žurnālistu izmeklēšana.

Zvans tika veikts ar programmu, kas imitē telefona numuru, īsto numuru aizvietojot ar citu. Izmeklēšanas grupa "Bellingat" šo numuru uzzināja, kad analizēja FDD darbinieku telefona sarunas.

Atsauce uz augstu stāvošo Maksimu Ustinovu. Navaļnijs stādījies priekšā kā Drošības padomes sekretāra Nikolaja Patruševa padomnieks Maksims Ustinovs un lūdzis paskaidrot dažus aspektus, kas esot nepieciešami atskaitei priekšniecībai.

Visi šie trīs augstākminētie punkti diez vai nostrādātu, ja Kudrjavcevs būtu operatīvais darbinieks, kurš rūpīgi seko līdzi iekšējām instrukcijām un saprot, ko drīkst, bet ko nedrīkst izpaust, komunicējot pa parastajiem saziņas kanāliem.

No "Bellingcat" izmeklēšanas izriet, ka Kudrjavecs bija tieši tehniskais speciālists, kuru piesaistīja operācijas veikšanai. "Skaidrs, kāpēc viņš uzķērās uz ēsmas un sāka visu stāstīt. Jo šāda veida un dažādās citās operācijās šādi cilvēki spēlē padotā lomu, bet operatīvie darbinieki lemj, ko un kā darīt," skaidro specdienestu vēsturnieks un bijušais struktūru darbinieku padomnieks Andrejs Soldatovs.

Viņš uzskata, ka Kudrjavcevu vienkārši pārsteidza nesagatavotu. "Šādi cilvēki [neoperatīvie darbinieki] vārās iekšējā sistēmā un nekad nekontaktējas ar cilvēkiem, kuri ir ārpus FDD sistēmas. Viņam pat prātā nevarēja ienākt, ka zvans varētu būt no kāda izjokotāja," pieļauj eksperts.

Izrādās, zvanīšanas un sarunas publicēšanas laiks ir ļoti likumsakarīgs un pārdomāts - Navaļnijs Kudrjavcevam zvanīja trīs dienas pirms Putina preses konferences, kur Krievijas prezidents visādi smīkņāja un diskreditēja Navaļnija un žurnālistu atklājumus, saucot tos par "amerikāņu specdienestu materiālu legalizāciju". Faktiski preses konferencē Putins un viņa preses sekretārs Dmitrijs Peskovs atzina, ka FDD patiešām sekoja Navaļnijam, tomēr kategoriski noliedza darbinieku saistību ar opozicionāra indēšanu.

Peskovs žurnālistiem skaidroja: "[Putins teica], ka specdienesti pieskata tos, kuri kontaktējas ar citu valstu specdienestiem. Un tam vēl varu piebilst, ka specdienesti pieskata tos, kuri pauž izteikumus, kas aicina vardarbīgi mainīt valsts varu."

Navaļnijs piezvanījis savam indētājam. Viņš atzinies

Krievijas opozīcijas līderis Aleksejs Navaļnijs pirmdien savā vietnē "navalny.com" publicējis audio ierakstu, kurā dzirdama viņa saruna ar, kā noprotams, Federālā Drošības dienesta (FDD) darbinieku Konstantīnu Kudrjavcevu, kas, kā nule atklāts žurnālistu izmeklēšanā, piedalījies Navaļnija indēšanas operācijā.

Kā skaidroja Navaļnjs, viņš vairākkārt sazvanījies ar FDD darbinieku grupas biedriem, kas bija iesaistīti viņa indēšanas operācijā, arī ar Kudrjavcevu.

Opozicionārs zvanījis, izmantojot īpašu lietotni, tāpēc Kudrjavcevs, domājams, nospriedis, ka viņam tiek zvanīts no darba telefona. Šo numuru izmantojuši FDD darbinieki kā komutatoru sakariem ar augsti stāvošiem virsniekiem.

Navaļnijs stādījies priekšā kā Drošības padomes sekretāra Nikolaja Patruševa padomnieks Maksims Ustinovs un lūdzis paskaidrot dažus aspektus, kas esot nepieciešami atskaitei priekšniecībai.

Kudrjavcevs skaidrojis, ka Navaļnijs būtu nomiris, ja lidmašīna, kurā atradās opozicionārs, nebūtu operatīvi nosēdusies Omskā un ja ātrās palīdzības ārsti nebūtu viņam ievadījuši atropīnu.

"Ja tur būtu drusku ilgāk, tad, iespējams, viss būtu beidzies savādāk. Lūk, redzat, apstākļu sakritība. Tas ir tāds slikts faktors, kas mūsu darbā var būt," paziņojis Kudrjavcevs.

Navaļnija sarunbiedrs arī sacīja, ka indīgā viela uzklāta uz opozicionāra apakšveļas.

Sarunas brīdī Navaļnijs jau zināja, ka Kudrjavcevs piedalījies viņa izsekošanā, kā arī lidojis uz Omsku pēc tam, kad Navaļnijs jau bija nosūtīts ārstēties uz Berlīni.

Krievijas medijs "Insider" un starptautiskais pētnieciskās žurnālistikas projekts "Bellingcat" iepriekš vēstīja, ka ķīmiskās aizsardzības speciālists Kudrjavcevs īpaši lidojis uz Omsku, jo zinājis, kā likvidēt indes pēdas.

Telefonsarunā Kudrjavcevs norādīja, ja drēbes tīrīšanai viņam iedevis Mihails, kas vada FDD vietējo pretterorisma pārvaldi.

Minētais cilvēks tika identificēts kā Mihails Jevdokimovs.

Viņš attiecies runāt pa atklātu telefona līniju, bet apstiprināja, ka nodevis drēbes Kudrjavcevam un strādājis kopā ar vietējās transporta policijas līdzstrādniekiem.

Kā secināts izmeklēšanā, ko kopīgi veikuši "Bellingcat" un "The Insider" sadarbībā ar ASV televīzijas kanālu CNN un vācu žurnālu "Der Spiegel", atentātu pret Navaļniju Tomskā īstenoja slepena FDD vienība, kas darbojusies FDD Kriminālistikas institūta aizsegā.

Iesaistīto FDD darbinieku personības žurnālisti noskaidrojuši, salīdzinot mobilo tālruņu darbības datus ar dažādām citām datu bāzēm.

Navaļnijs, komentējot pētījumu, notikušo nosaucis par "valsts terorismu".

Viņš norādījis, ka tie nav bijuši atsevišķi FDD darbinieki, kas darbojušies pēc kāda oligarha vai amatpersonas pasūtījuma, bet gan vesela FDD nodaļa, kas veselus divus gadus īstenojusi operāciju, cenšoties opozicionāru noslepkavot, un izmantojusi no slepenas valsts laboratorijas saņemtu ķīmisko ieroci.

"Protams, ka tāda mēroga un tāda garuma operāciju nevar organizēt neviens cits kā FDD vadītājs [Aleksandrs] Bortņikovs, bet viņš nekad neuzdrošinātos to darīt bet [prezidenta Vladimira] Putina pavēles," uzsvēris Navaļnijs.

Kā ziņots, 44 gadus vecajam Navaļnijam 20.augustā kļuva slikti lidojuma laikā no Tomskas uz Maskavu, un ar saindēšanās simptomiem viņš nesamaņā tika nogādāts Omskas slimnīcā.

22.augustā Navaļnijs no Krievijas tika pārvests uz Vāciju, kur viņa ārstēšanu uzņēmās Berlīnes Universitātes klīnika "Charite".

2.septembrī Vācija paziņoja, ka iegūti neapstrīdami pierādījumi, kas apliecina, ka Navaļnijs ir saindēts ar nervus paralizējošu kaujas vielu, kas pieder pie "Novičok" grupas. Šo slēdzienu apstiprinājušas arī Francijas un Zviedrijas laboratorijas, kā arī Ķīmisko ieroču aizlieguma organizācija.